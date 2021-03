ČEZ si loni meziročně polepšil, dividenda poroste, míní analytici

Praha - Energetická společnost ČEZ si ve výsledcích za celý loňský rok navzdory koronavirové pandemii meziročně polepšila. Důvodem je především růst ceny, za níž firma dodává vyrobenou elektřinu na velkoobchodní trhy. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Podle nich poroste také dividenda, kterou společnost každoročně vyplácí akcionářům. Z předloňského zisku vyplatil loni ČEZ dividendu 34 korun za akcii před zdaněním. Hospodářské výsledky za rok 2020 zveřejní firma v úterý ráno, navrhovaná výše dividendy podle analytiků oznámena ještě nebude.

"Návrh dividendy ze zisku minulého roku očekáváme až během dubna či května. Čekáme, že výsledky ČEZ opět potvrdí defenzivní charakter obchodního modelu společnosti, minimální dopady covidu-19 a růstový potenciál plynoucí z vyšších cen elektřiny. Zatímco index evropských energetických společností od začátku roku přidal již 12 procent, akcie ČEZ s dvouprocentním růstem výrazně zaostávají. Případná solidní čísla a výhled by tak mohly pomoci k částečnému odmazání tohoto rozdílu," uvedl analytik J&T Banky Milan Lávička.

V roce 2019 čistý zisk ČEZ meziročně stoupl o 38 procent na 14,5 miliardy korun. Firmě pomohl růst cen elektřiny a obchod s komoditami. Tržby společnosti vzrostly o 12 procent na 206,2 miliardy korun, čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy dosáhl 18,9 miliardy Kč. Provozní zisk EBITDA činil 60,2 miliardy korun. Při odhadech loňského hospodaření ČEZ v listopadu uvedl, že zpřesňuje plánovaný roční provozní zisk EBITDA na 64 miliard korun. U očištěného čistého zisku, ze kterého se vyplácí dividenda, firma upravila celoroční výhled na 23 miliard Kč.

"Podle našich odhadů ČEZ za minulý rok dosáhne EBITDA 63,6 miliardy korun a čistého zisku 23,6 miliardy korun. Čistý zisk indikuje dividendu 42 korun za akcii. Pro tento rok čekáme EBITDA 61,2 miliardy korun a čistý zisk 21,1 miliardy korun. Tržní očekávání jsou 61,9, respektive 20,3 miliardy korun," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Analytika České spořitelny Petra Bártka by nepřekvapila EBITDA poblíž 65 miliard korun. "Na úrovni účetního čistého zisku ČEZ provede odpis prodávaných rumunských aktiv ve výši 8,1 miliardy Kč a nejsou vyloučeny ani odpisy uhelných elektráren kvůli rostoucím cenám povolenek oxidu uhličitého. Zatímco upravený čistý zisk by měl být silný a nad cílem firmy, účetní zisk by měl být jen okolo deseti miliard korun. Účetní ztráty z přecenění ovšem nemají dopad na dividendy ani zadlužení," řekl ČTK Bártek.

Podle analytika Fio banky Jana Rašky nebudou dopady loňské koronavirové krize do hospodaření ČEZ, zejména do jeho distribučního byznysu, tak významné, jak se původně očekávalo. "Čistá ziskovost v blízkosti 23 miliard Kč podle mého názoru naznačuje letošní dividendu v rozmezí 40 až 42 Kč na akcii, což by byl nárůst z loňských 34 Kč. Nad rámec běžné dividendy nadále vidím potenciál i pro mimořádnou dividendu v rozmezí deseti až 20 Kč na akcii plynoucí z procesu prodeje rumunských a bulharských aktiv," dodal.

ČEZ je největší česká energetická firma a jejím majoritním akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.