ČEZ se zaměří na budování fotovoltaických zdrojů a bude pokračovat v útlumu uhlí

Praha - Energetická skupina ČEZ se v následujících letech zaměří na budování obnovitelných zdrojů energie a bude pokračovat v útlumu uhlí. Součástí portfolia zdrojů zůstanou jaderné elektrárny, v plánu je i nadále stavba nového jaderného bloku v Dukovanech. Firma plánuje do roku 2030 vybudovat obnovitelné zdroje o výkonu 6000 megawattů (MW), převážně fotovoltaických elektráren. Na dnešní tiskové konferenci k budoucím vizím společnosti to uvedli generální ředitel Daniel Beneš a místopředseda představenstva Pavel Cyrani. Jde zhruba o trojnásobek výkonu Jaderné elektrárny Dukovany.

Už do roku 2025 plánuje firma postavit 1500 MW obnovitelných zdrojů. Nyní má skupina 1700 MW obnovitelných zdrojů, z toho 1000 MW v Česku. Skupina dnes dále oznámila, že do roku 2030 sníží emise o 55 procent ve srovnání s rokem 2019. V roce 2025 pak plánuje vyrábět z uhlí pouze čtvrtinu veškeré své produkce elektřiny, v roce 2030 pak už jen 12,5 procenta. V loňském roce vyrobil ČEZ bez započtení společností určených k prodeji 57,1 terawatthodiny elektřiny. Více než polovinu dodaly jaderné elektrárny, na uhelné elektrárny připadala třetina výroby. Následovaly zemní plyn (6,8 procenta) a obnovitelné zdroje (šest procent).

Záznam tiskové konference:

"Snaha zabránit změnám klimatu je celosvětovou prioritou, společenský i politický tlak na energetiku proto roste. Cíle dekarbonizace se postupně zpřísňují nejen u nás v Evropě, ale i v dalších částech světa," uvedl dnes Beneš. Cyrani na dotaz ČTK uvedl, že obnovitelné zdroje plánuje firma primárně stavět v Česku. "Dominantní technologie budou fotovoltaické elektrárny. Už dnes, do první vlny této výstavby, kterou připravujeme, počítáme s pozemky které dnes máme kolem Severočeských dolů a obecně v severních Čechách na brownfieldech," uvedl.

Instalovaný výkon všech fotovoltaických elektráren v Česku je přitom aktuálně asi 2000 MW, od roku 2012 stagnuje nebo roste jen mírně. Podle odborníků je důvodem ukončení podpory oboru obnovitelných zdrojů po takzvaném solárním boomu. Cyrani dnes uvedl, že ke snižování emisí přispěje i další rozvoj dobíjecí sítě pro elektromobily.

"Počítáme také s tím, že budeme významně investovat do chytrých sítí, takzvaných smart grids, a produktů, které domácnostem umožní dosahovat energetických úspor a snižovat emise," řekl. Součástí firemní vize 2030 je podle něj rovněž důraz na digitalizaci a také na péči o zaměstnance. "Podpoříme rekvalifikaci zaměstnanců a přechod regionů z uhelné energetiky na nové technologie," dodal Cyrani.

Skupina připomněla, že výrobu z uhlí výrazně snížila už během 90. let 20. století, kdy odstavila téměř 2000 MW v uhelných elektrárnách, celkem 19 starých uhelných bloků. Aktuálně pak firma cíleně snižuje výrobu elektřiny z uhlí od roku 2016, za poslední více než rok uzavřela uhelné bloky o celkové kapacitě zhruba 1000 MW. Beneš dnes dále uvedl, že eventuální další jaderný blok po plánovaném v Dukovanech by se stavěl v Temelíně. Oficiální stanovisko podle něj ale zatím přijato nebylo. Zmínil také možnost malých modulárních reaktorů.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Představitelé současné vlády uvádějí, že český energetický mix by měl být v dlouhodobém horizontu postaven na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Uhelná komise loni v prosinci doporučila ukončit využívání uhlí v Česku pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři jsou pro odklon od uhlí už v roce 2033.

Přechod na nízkoemisní zdroje plánuje v příštích letech řada energetických fiirem. Minulý týden oznámila společnost EP Infrastructure, která je jednou z hlavních složek Energetického a průmyslového holdingu podnikatele Daniela Křetínského, že plánuje do roku 2030 ústup od uhlí a do roku 2040 uhlíkovou neutralitu. Uhlíková neutralita znamená, že množství oxidu uhličitého, které bude vyprodukováno, bude zároveň spotřebováno nebo zlikvidováno.

"EU své dekarbonizační úsilí k roku 2030 nadále stupňuje a je logické, že tento tlak reflektují všichni hráči v uhelné energetice. Proto také v rámci společnosti Sev.en Innovations hledáme a testujeme různé moderní ekologické technologie a připravujeme významné investice do obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť, výroby zeleného vodíku a dalších inovačních řešení. Zvláštní pozornost věnujeme transformaci hnědouhelného lomu ČSA na infrastrukturu pro chytrý průmysl či rezidenční projekty i bezemisní výrobu energie," řekl dnes ČTK Pavel Farkač, analytik skupiny Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače.