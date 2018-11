Praha - Prodloužení životnosti Jaderné elektrárny Dukovany o deset let na 60 let by při současných podmínkách stálo méně peněz, než kolik elektrárna za tu dobu vydělá. V dnešním rozhovoru s ČTK to řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Konkrétní finanční náklady nespecifikoval. Premiér Andrej Babiš (ANO) na konci října uvedl, že náklady na prodloužení provozu Dukovan by byly 20 miliard korun, nový jaderný blok by podle něj stál zhruba 200 miliard korun.

"Myslíme si, že jsme technicky schopni udržet tu elektrárnu v chodu 60 let. To zařízení zatím vypadá, že nestárne tak rychle, aby to možné nebylo. Samozřejmě to s sebou ponese nějaké náklady, které při dnešním stavu poznání jsou ale nižší, než kolik ta elektrárna vygeneruje peněz," uvedl Novák.

Za jediné veliké riziko případného rozhodnutí o prodloužení životnosti bloků označil regulace. "Co vám může způsobit ukončení provozu jaderných elektráren v evropských zemích, obecně není ani tak jejich technický stav, tedy až na okamžik, kdy skutečně dožijí a už se nevyplatí se do nich investovat, ale různé regulatorní podmínky, které mohou být stanoveny pro provoz elektráren relativně staršího data výroby," uvedl.

Jako příklad uvedl tlak na uzavření jaderných elektráren v Německu. Na prodloužení doby chodu obou tuzemských jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně podle něj ČEZ pracuje dlouhodobě a neustále. "Každá firma, která má výrobní zdroje, se je snaží provozovat, co nejdelší dobu to jde, a intenzivně na tom pracuje," dodal.

Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž na konci října ČTK řekl, že firma aktuálně předpokládá, že dukovanská elektrárna zůstane v provozu následujících 20 let. "Tedy zhruba za rok 2035, tedy jak byly jednotlivé bloky v letech 1985 až 1987 postupně uváděny do provozu," dodal. Ředitel dukovanské elektrárny Miloš Štěpanovský doplnil, že případný provoz bloků po roce 2035 je z pohledu zařízení reálný, záleží ale také na ekonomických a regulatorních podmínkách provozu.

"Důležitým milníkem v přípravě výstavby nových bloků je, aby jejich nejzazší uvedení do provozu navazovalo na ukončování výroby stávajících bloků. ČEZ všechny přípravné kroky vyplývající ze státní energetické koncepce plní ve stanovených termínech a přípravě potřebných podkladů věnuje maximální pozornost," dodal tehdy ředitel.

Premiér Babiš i ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková (za ANO) v minulých dnech uvedli, že česká vláda může odložit rozhodnutí o případné stavbě nového tuzemského jaderného zdroje. Možností je podle nich právě prodloužení životnosti Dukovan.

Jaderná elektrárna Dukovany s celkovým instalovaným výkonem 2040 megawattů pokrývá pětinu spotřeby elektřiny v Česku. ČEZ v posledních letech v elektrárně prodloužil dobu odstávek jednotlivých bloků. Některé prodloužené a mimořádné odstávky souvisely také se zjištěním ze září roku 2015, kdy byly v Dukovanech nalezeny nekvalitní rentgenové snímky svarů.