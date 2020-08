ČEZ prodal dva polské projekty větrných elektráren

Praha - Energetická skupina ČEZ prodala dva polské projekty větrných elektráren Krasin a Sakówko investičnímu fondu KGAL. Prodej zbývajících čtyř tamních větrných projektů očekává firma do konce roku. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Zahájení prodeje hlavní části polských aktiv, kterými jsou černouhelné elektrárny Skawina a Chorzów a další aktiva mimo firem podnikajících v moderních energetických službách (ESCO) by podle něj ČEZ rád zahájil v druhé polovině letošního roku.

Cenu prodeje větrných projektů Novák neuvedl. "Jde o rozprodej portfolia společnosti Eco-Wind, jejíž pozůstatky v Polsku máme. Původně jsme plánovali postavit v Polsku portfolio větrných elektráren, pak ale došlo ke změně legislativy a většinu projektů jsme nebyli schopni realizovat. Tak jsme se rozhodli ty projekty dotáhnout do nějakého stavu povolovacího procesu - územní rozhodnutí, stavební povolení, přípojka. Už ale nechceme jít do toho rizika, že to budeme fyzicky stavět my," uvedl Novák. "Obnovitelné zdroje v Polsku dál rozvíjet nebudeme," dodal.

Skupina KGAL je nezávislým správcem investic a aktiv s objemem investic 20,2 miliardy eur (529 miliard korun). Investice zaměřuje na dlouhodobé kapitálové investice do nemovitostí, infrastruktury a letectví. Skupina byla založena před více než 50 lety, působí v celé Evropě a má sídlo v Grünwaldu u Mnichova.

U plánovaného prodeje elektráren Skawina a Chorzów je podle Nováka výhodou to, že jsou také teplárnami. "Proces prodeje těchto zdrojů chceme zahájit ještě v letošním roce," uvedl Novák. Zopakoval, že prodej je v souladu s novou strategií ČEZ, schválenou loni v červnu. Počítá s postupným prodejem aktiv v Bulharsku, Rumunsku, Turecku a částečně i v Polsku. Výjimku tvoří firmy zaměřené na ESCO, které chce ČEZ rozvíjet doma i v zahraničí.

ČEZ minulý týden oznámil, že vede exkluzivní jednání o prodeji svých rumunských aktiv s uchazečem, který předložil nejlepší nabídku. Podle rumunských novin Ziarul Financiar je zájemcem firma Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA). Ta je mimo jiné vlastníkem společnosti GasNet, pod kterou spadá převážná část distribuce plynu v Česku. Novák to dnes nepotvrdil. "To, s kým se bavíme, nekomentujeme," uvedl. Pokud půjde vše dobře, očekává, že smlouva bude podepsána na konci tohoto, nebo na začátku příštího roku.

Složitější je situace v Bulharsku. ČEZ i bulharská firma Eurohold tam loni v listopadu podaly každý za sebe správní žalobu proti rozhodnutí bulharského antimonopolního úřadu, který v říjnu zablokoval prodej tamních aktiv ČEZ Euroholdu. Správní soud letos v červenci rozhodnutí úřadu zrušil. Antimonopolní úřad měl možnost se proti rozhodnutí odvolat k bulharskému nejvyššímu soudu, 14denní lhůta uplynula v pondělí. "Zatím nevíme jestli se odvolali, nebo ne. Pokud se neodvolali, musí se úřad k záležitosti vrátit a znovu rozhodnout, doufejme tentokrát v náš prospěch," dodal Novák.