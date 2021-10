ČEZ: Převod z institutu DPI do standardního ceníku mohou lidé provést on-line

Praha - Zhruba 400.000 klientů dodavatele energií Bohemia Energy, které po konci firmy převzala v režimu dodavatele poslední instance (DPI) polostátní společnost ČEZ, může převod z institutu DPI do standardního ceníku provést on-line, a to včetně podpisu. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Roman Gazdík. Firma podle něj spustila nový on-line formulář, smlouva s ČEZ podle něj umožňuje zafixovat si ceny elektřiny na jeden až tři roky.

"Výhodou proti smlouvě v režimu dodavatele poslední instance jsou výrazně nižší zálohy, jejich stejná výše po celý rok a možnost zafixování cen až na dobu tří let," řekl dnes generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. ČEZ před 14 dny, ještě před oznámení konce Bohemia Energy, podobně jako někteří další dodavatelé elektřinu pro nové klienty zdražil. Zatímco stávající zákazníci firmy mají ceník tříleté fixace 2149 Kč za megawatthodinu bez DPH, zákazníci přecházející nově od jiných dodavatelů budou za megawatthodinu platit 3229 Kč.

"Pro naše stávající zákazníky se nic nemění. Jejich smlouvy, podmínky, včetně fixaci, zůstávají stejné. Cena se nemění. Zároveň ale reagujeme na zvýšenou poptávku ze strany potencionálních zákazníků, kteří nyní opouštějí svoje dodavatele a hledají stabilní alternativu. Pro ty jsme proto připravili nové tarify, které reflektuji fakt, ze pro ně musíme zajistit potřebnou kapacitu elektřiny na současném rozkolísaném trhu," uvedl tehdy Gazdík.

Firma dnes upozornila, že v režimu dodavatele poslední instance jsou zálohy proti standardním ceníkům výrazně vyšší, jelikož jde o zákazníky, se kterými ČEZ Prodej nepočítal, a zálohy jsou také nastaveny jen pro omezenou dobu následujících šest měsíců. "Bohužel se zrovna jedná o topnou sezonu, kdy je vyšší spotřeba. Standardně se zálohy rozprostírají do celého roku, včetně léta, kdy je naopak spotřeba nižší, a tak se výše záloh v jednotlivých měsících vyrovnává. Přechodem z dodavatele poslední instance bude mít zákazník nastaveny nové zálohy s ohledem na sjednaný produkt a ty budou stabilní po celou dobu až do termínu řádného vyúčtování," dodala společnost.

Call centra a kontaktní místa ČEZ Prodej zaznamenávají v těchto dnech až trojnásobně zvýšený provoz, společnost od minulého týdne navýšila počty operátorů ve směnách na call centrech, rezervovala také kapacity externích call center a k pokrytí předpokládaného zvýšeného zájmu v následujících týdnech nabírá desítky nových operátorů.

Výzvu k tomu, aby lidé příliš dlouho nezůstávali v režimu DPI, učinil už na konci minulého týdne také další dodavatel poslední instance - E.ON. "Je třeba si uvědomit, že institut dodavatele poslední instance, je tu především proto, aby klienti nezůstali bez dodávek elektřiny a plynu," uvedl místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie Jan Zápotočný. "Je určitě důležité přejít na standardní produkt, kde klient má rozložené zálohy do jednoho roku a stabilní ceny na zafixované období. Na druhou stranu rozhodně doporučujeme, aby zákazníci výběr nového dodavatele neuspěchali a vybrali si ho dobře a s rozvahou," dodal.

Oznámení o ukončení činnosti se kromě samotné Bohemia Energy týká společností Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie. Podle dat Operátora trhu s elektřinou dodávala skupina ke konci srpna elektřinu přes 600.000 zákazníků, plyn téměř 300.000. Klientů největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku se nyní ujímají takzvaní dodavatelé poslední instance (DPI), tedy hlavní distributor na daném distribučním území. Kromě ČEZ a E.ON mezi ně patří PRE, Pražská plynárenská a innogy.