ČEZ požádal o povolení umístit nový jaderný zdroj v Dukovanech

Dukovany (Třebíčsko) - Energetická firma ČEZ dnes předala Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) žádost o povolení umístit stavbu nového jaderného zdroje u Dukovan. Žádost se týká dvou bloků s reaktory o výkonu do 1200 megawattů. Firma dnes v tiskové zprávě uvedla, že tak ukončila pětileté přípravné práce a je připravena na licenční proces podle atomového zákona.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) při únorové návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany novinářům řekl, že by do konce roku 2022 měl být vybrán dodavatel nového dukovanského bloku. Stavební povolení by na něj mělo být vydáno do roku 2029 a pak zahájena stavba.

Žádost o umístění dvou jaderných bloků podle firmy ČEZ umožňuje zohlednit aktuálně upřesňované energetické a klimatické cíle České republiky a až následně rozhodnout o výstavbě jednoho či dvou budoucích bloků.

Společnost ČEZ podle svého prohlášení zveřejnila i dokumentaci s přibližně 1600 stranami, která je přílohou žádosti pro SÚJB. "Stejně jako u posuzování vlivů na životní prostředí je i v procesu licencování naším cílem maximální otevřenost a transparentnost," uvedl ve zprávě předseda představenstva a generální ředitel Daniel Beneš.

Dukovany s celkovým výkonem 2040 megawattů pokrývají pětinu spotřeby elektřiny v ČR. První blok vyrábí od roku 1985. Původní projekty počítaly s třicetiletou životností dukovanských bloků, energetická firma má záměr udržet je v chodu celkově 60 let. Chystaný pátý blok by podle dřívějších vyjádření firmy ČEZ měl stát mezi 140 až 160 miliardami korun.