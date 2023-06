ČEZ obnovil ddodávky elektřiny, na jihu Čech jezdí opět všechny vlaky

České Budějovice/Praha - Na jihu Čech od rána jezdí opět všechny vlakové spoje. Na některých tratí platila od středy kvůli následkům bouřek několik hodin výluka. Týkala se například tratí z Českých Budějovic do Prahy a z Českých Budějovic do Plzně, ale i některých regionálních spojů. Vítr poškodil trakční vedení nebo povalil stromy na koleje. V noci na dnešek se podařilo všechny nehody odstranit. Vyplývá to z aktuálních informací Českých drah. Během noci společnost ČEZ připojila k elektřině skoro všechna místa, která se po silných bouřkách ocitla bez proudu. Dodávky zbývá obnovit už jen do některých jednotlivých domů nebo chatových a rekreačních osad.

Trať z Prahy do Českých Budějovic, na níž v úseku Planá nad Lužnicí Soběslav na Táborsku ležel na kolejích spadlý strom, byla průjezdná od středečních večerních hodin. Poruchu trakčního vedení na trase České Budějovice - Plzeň mezi Zliví na Českobudějovicku a Protivínem na Písecku, odstraňovali pracovníci do nočních hodin.

Bouřky regionem prošly ve středu odpoledne v rozmezí několika minut. "Spíš než intenzivními srážkami se vyznačovaly silnými nárazy větry. Bouřky se vytvořily na hranici Francie a Německa a celé Německo pak přešly za tři hodiny. Podobný rychlý průběh to mělo také u nás v republice," řekla ČTK Renata Uhlíková z českobudějovického hydrometeorologického ústavu. Dodala, že nelze vyloučit, že se bouřky podobně vrátí do Česka i dnes v odpoledních hodinách.

ČEZ obnovil dodávky elektřiny, zbývají jen jednotlivé domy či chaty

Během noci společnost ČEZ připojila k elektřině skoro všechna místa, která se po silných bouřkách ocitla bez proudu. Ve středu k večeru jich bylo až 28.000, postupně jejich počet klesal. Dodávky zbývá obnovit už jen do některých jednotlivých domů nebo chatových a rekreačních osad, sdělila ráno ČTK mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Kvůli pádu stromů a větví do elektrického vedení byly bez proudy tisíce odběratelů ČEZ v Plzeňském, Středočeském, Pardubickém, Moravskoslezském kraji a na Vysočině. Dalších až 18.000 domácností bez proudu bylo večer na jihu Čech a na západě Vysočiny, kam elektřinu dodává společnost EG.D.

"Hodinu po půlnoci nám zbývalo připojit k síti posledních 3000 odběrných míst. Ve 04:00 jsme pak dodávky na hladině vysokého napětí obnovili, a připojili tak zbývající zákazníky. Současně s tím pracujeme na opravách na hladině nízkého napětí, jedná se však už jen o jednotlivá čísla popisná, chatové a rekreační osady a podobně," uvedla Holingerová. Kvůli výstraze meteorologů na silné bouřky ČEZ předem posílil počty pracovníků v terénu, na dispečinku i v call centru. Další bouřky mohou do Česka dorazit i dnes večer a v noci na pátek.

Bez elektřiny zůstává 1800 odběratelů společnost EG.D

Bez dodávek elektřiny kvůli středečním následkům bouřek zůstává dnes ráno na jihu Čech, Vysočině, ve Zlínském kraji a na jihu Moravy 1800 odběratelů, které zásobuje společnost EG.D. Nejčastějšími příčinami poruch byly pády stromů a větví do vedení a jeho následné poškození. Ve středu bylo bez elektřiny 18.000 odběratelů. ČTK o tom informoval mluvčí EG.D Roman Šperňák.

"Z důvodu velmi silných bouřek, které zasáhly Českou republiku, evidujeme na našem distribučním území dnes ráno už jen osm poruch na vedení vysoké napětí. Na opravách nadále intenzivně pracujeme," řekl. Šperňák dodal, že ve středu energetici evidovali 50 poruch na vedení vysokého napětí.

Na jihu Čech zůstává bez elektřiny 400 odběratelů v lokalitách Koloděje nad Lužnicí na Českobudějovicku a Osek u Milevska na Písecku. Na Vysočině se jedná o okolí Řásné na Jihlavsku, na jihu Moravy o okolí Boskovic na Blanensku. "Ve Zlínském kraji pak obnovujeme dodávky zhruba 1000 odběratelům," řekl Šperňák.