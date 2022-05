ČEZ nepodal nabídku na odkup zásobníků plynu RWE v Česku

Praha - Polostátní společnost ČEZ nepodala nabídku na odkup zásobníků plynu společnosti RWE v České republice. ČTK to řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle informací ČTK má termín pro podání nabídek případných zájemců vypršet dnes. Lidové noviny předminulý týden uvedly, že podle důvěryhodných informací listu jsou zájemci v podstatě dva - vedle ČEZ také Energetický a průmyslový holding (EPH) jednoho z nejbohatších Čechů Daniela Křetínského. EPH dnes na dotaz ČTK záležitost nekomentovalo.

"Děkuji za otázku, k probíhajícím tendrům se ale zásadně nevyjadřujeme," řekl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Hospodářské noviny (HN) dnes uvedly, že podle jejich informací EPH nabídku podal. Zda jí nakonec podala i maďarská MVM zatím není známo, podle informací HN se ale nakonec nezúčastnila. Na trhu se rovněž spekulovalo o účasti skupiny KKCG Karla Komárka, podle informací HN ale nakonec Komárkova skupina o zásobníky zájem neprojevila.

Šest zásobníků patří dceřiné firmě RWE Gas Storage CZ, která je největším provozovatelem plynových zásobníků v Česku. Zásobníky pojmou 2,7 miliardy metrů krychlových plynu, což odpovídá spotřebě České republiky za dva zimní měsíce.

"Intenzivně jsme se zabývali tím, zda má tato akvizice významnější strategické přínosy, a rovněž jsme řešili ekonomickou stránku takového projektu. Po důkladném zvážení, jsme se nakonec rozhodli nabídku nepodat," uvedl Kříž z ČEZ. Samotná RWE Gas Storage nebude prodej zásobníků komentovat, řekla dnes ČTK mluvčí Simona Hladíková.

Německý list Handelsblatt v prosinci s odvoláním na informované zdroje uvedl, že RWE z prodeje očekává zisk asi 500 milionů eur (12,3 miliardy Kč). Podle listu by zásobníky mohly být zajímavou investicí především pro firmy, které zemní plyn nakoupený za nižší cenu skladují, aby ho pak při zvýšení ceny prodávaly dál. Konkrétně zmínil třeba rakouskou OMV, německý Wintershall a český ČEZ.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) již dříve uvedl, že stát se myšlenkou vlastnictví zásobníků zabývá. Jednalo by se podle něj o strategickou investici, otázka ale je, do jaké míry je vlastnictví vhodné. Stát by jako majitel mohl kapacitou v zásobníku stejně disponovat pouze tak, že by ji pronajímal obchodníkům. Stát má i jiné mimořádné nástroje, jak by si mohl kapacitu zabezpečit, uvedl ministr.

Zásobníky plynu v ČR jsou nyní naplněné zhruba z 56 procent, vyplývá z dat organizace Gas Infrastructure Europe (GIE), sdružující evropské provozovatele plynárenských infrastruktur. Před zimou musí být kvůli Síkelovu mimořádnému opatření naplněné nejméně z 80 procent.