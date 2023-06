ČEZ může vyplatit plnou dividendu bez zvláštních opatření, uvedlo vedení firmy

Praha - Energetická skupina ČEZ je podle představenstva firmy schopna bez nutnosti přijetí mimořádných opatření pokrýt výplatu dividendy akcionářům ve výši 145 Kč na akcii, tedy téměř z celého očištěného loňského zisku. Do budoucna to však podle vedení může snížit likviditu a kreditní rating společnosti. Návrh na zvýšenou dividendu, který v pátek za stát podalo ministerstvo financí (MF), je v souladu s předpisy, bude tak projednán na valné hromadě společnosti. Vyplývá to ze stanoviska představenstva ČEZ, o němž ČTK informoval mluvčí skupiny Ladislav Kříž.

V případě schválení návrhu bude podle MF vyplacena dividenda ve výši celkem 78 miliard Kč, což odpovídá 99,5 procenta očištěného konsolidovaného čistého zisku Skupiny ČEZ za rok 2022. Stát drží ve firmě akciový podíl 69,78 procenta a v případě přijetí navýšené dividendy získá příjem 54 miliard Kč.

Vedení ČEZ původně navrhlo vyplacení 80 procent z loňského čistého zisku, což je 117 korun na akcii. Vycházelo přitom z firemního dividendového pásma, které počítá s výplatou v rozmezí 60 až 80 procent z čistého zisku. O výši dividendy bude rozhodovat valná hromada ČEZ, která se uskuteční 26. června.

"Aktuální likviditní situace a výhled cash flow Skupiny ČEZ na následujících 12 měsíců indikují, že společnost ČEZ je schopna navrhované navýšení výplaty dividendy finančně pokrýt bez přijetí mimořádných opatření," zní stanovisko představenstva ČEZ k návrhu státu.

Současné však ve stanovisku podotklo, že navýšení dividendy negativně ovlivní dostupnou likviditu skupiny a sníží rezervy na krytí potenciálních rizik. V této souvislosti vedení firmy upozornilo zejména na krytí rizika růstu cen komodit, což by následně vedlo k navýšení maržových vkladů na burzách. V loňském roce vysoké marže podle společnosti vedly k mimořádným krokům, mezi něž patřila půjčka tři miliardy eur (71,25 miliardy Kč) od státu. Výplata navýšené dividendy dále může podle představenstva negativně ovlivnit kreditní rating ČEZ, zejména pak u ratingové agentury Moody´s, protože ta negativně vnímá výplatu dividendy ve výši mimo schválené dividendové pásmo. Zároveň však podle vedení firmy není navýšení dividendy ve významném rozporu s očekáváním ratingových agentur a vliv na jejich hodnocení tak nelze předvídat.

Celkově však návrh ministerstva neohrožuje podle představenstva střední ani dlouhodobou finanční stabilitu společnosti a nemá ani bezprostřední vliv na plánované investice.

Vedení ČEZ dnes řešilo rovněž návrhy akcionáře Petra Kalivody. Ten navrhl výplatu dividendy ve výši 160 Kč za akcii, což by však podle představenstva už ohrozilo finanční stabilitu firmy, investice, jeho další rating i likviditu. Návrh nebude projednávat valná hromada společnosti, protože podle představenstva nebyl v souladu s právními předpisy.

Na páteční návrh MF dnes reagovaly akcie ČEZ na pražské burze. Okolo dnešních 12:30 byly proti pátečnímu závěru výše o 2,7 procenta, kolem 16:00 vykazovaly denní růst o 2,5 procenta na 1068 korun.