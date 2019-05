ČEZ mění dividendovou politiku a plánuje prodat majetek v zahraniční

Praha - Energetická společnost ČEZ mění dividendovou politiku. Představenstvo firmy dnes rozhodlo, že ČEZ bude do budoucna vyplácet 80 až 100 procent čistého zisku, očištěného o mimořádné vlivy. Dosud to bylo 60 až 100 procent. ČTK to dnes řekl mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Hlavním důvodem změny je podle něj aktualizace strategie ČEZ, která nepředpokládá významné akvizice a investice do obnovitelných zdrojů v zahraničí.

Dividendu z loňského zisku bude schvalovat valná hromada ČEZ 26. června. Vedení společnosti v polovině května oznámilo, že z loňského zisku navrhne vyplatit dividendu 24 korun na akcii. Firma uvedla, že tak navrhuje vydat na dividendách 99 procent zisku očištěného o mimořádné vlivy, což je podle jejího generálního ředitele Daniela Beneše dosud nejvyšší podíl. Mezi akcionáře by se mělo rozdělit asi 12,9 miliardy korun, očištěný čistý zisk ČEZ loni činil 13,1 miliardy korun. Podle analytiků jde přesto o zklamání, loni ČEZ dával 33 korun na akcii.

Zástupce části minoritních akcionářů firmy Michal Šnobr na twitteru uvedl, že v pátek podal protinávrh, ve kterém požaduje z loňského zisku vyplacení dividendy 35 korun na akcii. Akcionáři kolem Šnobra iniciovali loni valnou hromadu, která se uskutečnila na konci listopadu. Šlo o první valnou hromadu ČEZ svolanou na popud minoritního akcionáře.

Výsledky ČEZ se loni podle dřívějších vyjádření představitelů firmy dostaly na pomyslné dno. Čistý zisk meziročně klesl o 45 procent na 10,5 miliardy korun. Meziroční srovnání podle firmy značně ovlivnily jednorázové výnosy za 7,5 miliardy korun z roku 2017, hlavně z prodeje akcií maďarské skupiny MOL. Tržby loni činily 184,5 miliardy korun a meziročně stouply reálně o téměř 11 miliard korun.

Z pozvánky na červnovou valnou hromadu vyplývá, že ČEZ se chce více soustředit na český trh. V zahraničí se do budoucna zaměří hlavně na služby související s moderní decentrální energetikou. O přijetí nové strategie budou rozhodovat akcionáři. Majoritním vlastníkem firmy je stát prostřednictvím ministerstva financí - vlastní 70 procent akcií. Hlasování na valné hromadě ČEZ tak vesměs končí podle přání resortu.

Beneš v rozhovoru pro dnešní vydání Hospodářských novin (HN) uvedl, že firma plánuje kromě dříve avizovaného Bulharska prodat majetek v Rumunsku a Turecku. Skupina podle něj zvažuje i prodej elektráren v Polsku. Z prodeje chce získat desítky miliard korun, které použije na stavbu obnovitelných zdrojů a nových jaderných bloků i modernizaci distribuční sítě. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl HN, že o plánu prodeje majetku ČEZ neví, ale že již dříve ČEZ kritizoval za nepovedenou expanzi do ciziny.

ČEZ působí kromě Česka na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku, Polsku, Turecku, Německu a Francii. Už delší dobu hledá kupce pro svá aktiva v Bulharsku, nyní jedná s tamní finanční skupinou Eurohold. Jak se ČEZ postaví k majetku v Německu a Francii, Beneš neuvedl. "Určitě chceme všechny projekty dotáhnout do konce, a pak se budeme zamýšlet nad tím, co dál," řekl deníku.