ČEZ ESCO letos dodá 30 velkých bateriových úložišť z baterií elektromobilů Škoda

Praha - Společnost ČEZ ESCO chce letos vyrobit a dodat zákazníkům až 30 velkých bateriových úložišť vytvořených z dosloužilých akumulátorů elektromobilů Škoda. V dalších třech letech by to mělo být dohromady 150 úložišť. První bateriové systémy pro ukládání energie již dodala zákazníkům v ČR i v zahraničí. Na tiskové konferenci to uvedl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

"Bateriové systémy se stávají integrální součástí moderní energetiky a dají se využívat v elektromobilitě, nízkoemisním teplárenství, v kombinaci s obnovitelnými zdroji," uvedl Čermák. Například bateriové moduly z pěti elektrických Enyaqů, které mají stále kapacitu 70 až 80 procent, vytvoří nový bateriový systém, který by byl schopen zásobovat energií až 40 domácností denně, dodal.

Sekundární trh s bateriemi bude podle něho v Evropě rychle nabývat na důležitosti jednak jako součást cirkulární ekonomiky, ale i v rámci posílení domácí výroby a surovinové bezpečnosti, a tím i zkrácení dodavatelských řetězců v bateriovém průmyslu. O tyto baterie je už podle Čermáka zájem i v zahraničí a první kusy už byly dodány zákazníkům společnosti Elevion v Nizozemsku. Další brzy zamíří do Rakouska.

"Aktivně podporujeme rozvoj dobíjecí infrastruktury a celého ekosystému elektromobility. Intenzivně řešíme například second-life využití a následnou recyklaci trakčních baterií elektromobilů. Baterie, která ve voze již dosloužila, má stále velký potenciál, například v úložišti elektrické energie. Jejím druhým životním cyklem budeme nejen snižovat uhlíkovou stopu, ale zároveň tak poskytneme zákazníkům možnost využít rychlého dobíjení i tam, kde to distribuční síť jinak neumožňuje. Jsme proto rádi, že můžeme na těchto řešeních spolupracovat se silnými partnery, jako je Skupina ČEZ,“ uvedl člen představenstva Škoda Auto Martin Jahn.

Škoda Auto dnes uzavřela s ČEZ memorandum o porozumění v oblasti elektromobility. První společné projekty už odstartovaly. V areálu firmy EP Rožnov vznikne inovativní energetické centrum, kde bude poprvé v Česku mimo jiné vyzkoušen systém vehicle-to-grid, tedy využití elektromobilů jako baterie pro stabilizaci distribuční sítě. Obě firmy předpokládají další koordinaci při testování technologií pro pokročilé systémy řízení dobíjení elektroaut a rozpracování možných modelů jejich zapojení v energetice.

Dalším společným projektem je inovativní energetické centrum, které vznikne v Ivančicích nedaleko Brna, které bude v rámci městského teplárenství testovat kombinaci energetických technologií a zjišťovat jejich ideální kombinace. Vedle kogenerace tu tak bude fungovat fotovoltaika, elektrokotel a tepelné čerpadlo. V rámci spolupráce zde také bude instalována energetická baterie v Česku vyrobená z dosloužilých akumulátorů.

Škoda Auto již vyrobila 500.000 baterií do elektromobilů a plug-in hybridů. Letos by se měla výroba zvýšit na 2300 akumulátorů denně. Škoda dlouhodobě spolupracuje se skupinou ČEZ na řešeních pro dekarbonizaci a zvyšování energetické soběstačnosti. K největším společným projektům patří fotovoltaické elektrárny na pěti budovách servisního centra automobilky v Kosmonosech a také vznikající fotovoltaiky o celkovém výkonu 2,2 MW na střechách Škoda Parts Centra i logistických budov poblíž hlavního závodu automobilky v Mladé Boleslavi.