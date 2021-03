ČEZ dostal od SÚJB povolení pro nový jaderný zdroj v Dukovanech

Praha - Společnost Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ dnes získala od Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) povolení k umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. ČTK to sdělil mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle firmy jde o jeden z nejvýznamnějších přípravných kroků před zahájením stavby a výběrem dodavatele. Příprava a zpracování dokumentace pro licenční řízení trvala pět let a její součástí bylo přes 200 odborných studií, analýz a rozborů, uvedl ČEZ.

SÚJB dnes na svém webu uvedl, že na posouzení žádosti spolupracoval tým inspektorů úřadu, specialistů Státního ústavu radiační ochrany a dalších expertů. Správní řízení trvalo téměř 12 měsíců. Byla při něm hodnocena zadávací bezpečnostní zpráva a další dokumenty, které se podle atomového zákona k žádosti přikládají. "Z hodnocení nevyplynuly žádné skutečnosti, které by vydání povolení bránily," řekla předsedkyně SÚJB Dana Drábová.

ČEZ připomněl, že dokumentace mimo jiné popisuje a vyhodnocuje, zda je lokalita pro umístění nového jaderného zdroje vhodná. Zabývá se například přírodními podmínkami včetně zajištění vody, popisuje a hodnotí koncepci projektu, otázky zajištění kvality a zabývá se i předběžným vlivem provozu na obyvatelstvo a životní prostředí, případně budoucím způsobem vyřazení elektrárny z provozu.

"Jde o jeden z velmi významných milníků. Přípravě dokumentace i samotnému správnímu řízení jsme věnovali opravdu velkou pozornost a úsilí. Navíc jsme maximálně transparentní, kdy jsme zveřejnili například celou Zadávací bezpečnostní zprávu a další materiály, veřejnost tak k nim má volný přístup," řekl dnes generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Předmětem vydaného povolení je podle energetické firmy umístění dvou jaderných zařízení, každého s jedním tlakovodním reaktorem o maximálním elektrickém výkonu do 1200 megawattů (MWe). ČEZ uvedl, že jak dokumentace týkající se aktuálně vydaného povolení, tak i další materiály jsou k dispozici na webových stránkách společnosti na adrese www.cez.cz/njz.

"Aktuální je stavba jednoho bloku ve výkonovém rozmezí do 1200 MWe, povolení se nicméně týká dvou jaderných zařízení. Jednak jsme takto připravovali dokumentaci od roku 2015 a především nám to umožňuje zohlednit případné další energetické a klimatické cíle v budoucnu," řekl dnes generální ředitel společnosti Elektrárna Dukovany II (EDU II) Petr Závodský.

Model financování nového jaderného bloku v Dukovanech na Třebíčsku zhruba za šest miliard eur (přibližně 162 miliard korun) schválila česká vláda loni. Mezi možnými uchazeči dukovanského tendru jsou podle dostupných informací ruský Rosatom, čínská společnost CGN, severoamerická společnost Westinghouse, francouzská EdF a jihokorejská firma KHNP.

Zástupci vlády a předsedové opozičních stran se na konci ledna dohodli, že chystané výběrové řízení na dodavatele nového bloku dukovanské jaderné elektrárny bude velmi pravděpodobně bez čínského zájemce. Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že Čína je pro všechny politické strany nepředstavitelným hlavním dodavatelem bloku. Čínská strana následně uvedla, že je možným vyloučením z tendru na blok znepokojena.

Část opozice se s vládou liší v názoru na to, zda je bezpečnostní a geopolitickou hrozbou také účast Ruska. Možnou účast Ruska a Číny v tendru dlouhodobě odmítají Piráti, STAN, ODS, lidovci a TOP 09. Podle Havlíčka je možné vyhodnotit případné bezpečnostní hrozby, před kterými v případě Ruska a Číny tyto strany varují, až během tendru. Minulý týden Havlíček uvedl, že finální textová podoba tendru na dukovanský blok by mohla být připravena v řádu týdnů.