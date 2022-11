ČEZ dnes představí své hospodářské výsledky za tři čtvrtletí

Praha - Energetická skupina ČEZ dnes oznámí své hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí letošního roku. Za první pololetí činil čistý zisk společnosti 33,6 miliardy korun, meziročně byl o 32 miliard korun vyšší. Podle analytiků přitom lze kvůli meziročně téměř dvojnásobnému zdražení vyrobené elektřiny na trhu očekávat další růst zisku i tržeb, a to o desítky procent. V polovině roku ČEZ očekával celoroční čistý zisk pro letošní rok mezi 60 a 65 miliardami korun ,na stejných číslech se shodují ekonomové i nyní.

Provozní výnosy skupiny ČEZ za první pololetí vzrostly o 21 procent na 130,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) stoupl meziročně o 27,7 miliardy korun na 59,3 miliardy Kč a podle skupiny byl ovlivněn mimo jiné enormním růstem cen komodit na velkoobchodních trzích.

Analytici vesměs očekávají výrazný růst na všech úrovních. "Důvodem je zejména podstatný růst realizované ceny elektřiny," řekl ČTK analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Připomněl, že v loňském roce prodával ČEZ elektřinu v průměru lehce nad 50 eury (zhruba 1200 Kč) za megawatthodinu (MWh), letos je to asi dvojnásobek. Banka ve třetím čtvrtletí očekává nárůst tržeb energetické společnosti o téměř čtvrtinu na více než 59 miliard korun, čistý zisk by pak v uplynulém čtvrtletí měl podle odhadů stoupnout meziročně o 159 procent na 14,5 miliardy korun.

Na prudký růst ceny elektrické energie poukazuje při očekávání hospodářských výsledků také analytik J&T Banky Milan Lávička. Tržby by podle něj mohly vzrůst o 28 procent na 61 miliard korun a zisk EBITDA o více než 70 procent na 27,2 miliardy korun. "V reportovaném období jsme nezaznamenali žádné výraznější neplánované odstávky. Opět očekáváme pozitivní příspěvek z obchodování s komoditami, do kterého by se již měl promítnout také pronájem LNG terminálu a dodávky zkapalněného plynu," podotkl Lávička.

ČEZ patří mezi společnosti, pro něž budou platit nové odvody. Tzv. daň z neočekávaných zisků dopadne na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky od příštího roku. Příjmy z daně mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent. Návrh musí ještě schválit Senát a podepsat prezident. Ve středu pak vláda schválila také zavedení tržního stropu pro výrobní ceny elektřiny. Částka nad stanovený strop bude podléhat odvodu, ze kterého chce kabinet financovat kompenzace za vysoké ceny energií. Tržní stropy se budou lišit podle jednotlivých výrobních technologií.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.