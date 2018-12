Děčín - Společnost ČEZ Distribuce investuje příští rok do výstavby a rekonstrukce sítí přes 11 miliard korun, je to zhruba stejně jako letos. Mezi nejvýznamnější investice na severu Čech patří výstavba nové rozvodny v průmyslové zóně Triangle. Firma chce v příštích letech dávat více peněz do digitalizace distribuční sítě. ČTK to řekla mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.

Od roku 2005 investovala společnost do sítí přes 112 miliard korun. "Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím," uvedla Holingerová. Cílem investic je podle ní zajistit spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky klientů na připojení k distribuční soustavě.

Nové digitální technologie podle ředitele ČEZ Distribuce Martina Zmelíka umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. "Přibývá aktivních klientů, kteří budou požadovat rychlejší přístup k datům, musíme se připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i případné investice do akumulace," uvedl Zmelík.

Nejvýznamnější investicí na severu Čech je výstavba nové rozvodny a úprava současné rozvodny v průmyslové zóně Triangle u Žatce za 165 milionů korun. Stavba zajistí dostatek příkonu pro připojení společnosti Nexen, která bude vyrábět v továrně pneumatiky. Se zahájením provozu areálu Nexenu se původně počítalo už v letošním roce, stavba má ale zpoždění a výroba se zřejmě rozjede až v roce 2019.