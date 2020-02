ČEZ chce v severních Čechách postavit továrnu na lithiové baterie

Berlín - Energetická společnost ČEZ chce podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka v příštích několika letech v severních Čechách postavit továrnu na lithiové baterie pro auta. Má jít o jednu z největších investic tohoto druhu ve střední Evropě. Na výrobu baterií chce firma spolu s investory z automobilového průmyslu využívat lithium z oblasti Cínovce v Krušných horách. Havlíček to dnes řekl při návštěvě Berlína.

Kontrolu nad těžbou lithia by ČEZ měl získat do 31. března, pokud dobře dopadne výzkum v oblasti. Jde především o to, jestli je možné oddělit lithium od slídy. V německé části regionu, kde je asi třetina zdejších zásob tohoto kovu, se už těží. O "nesmírně zajímavý a cenný zdroj" jde podle Havlíčka i pro Česko.

"To samo o sobě ještě není všechno, protože ta logika by měla postupovat tak, že ČEZ by měl v budoucnu - a to je důležitá zpráva - v regionu severních Čech, tedy v regionu, který je postižen uhlím, vybudovat takzvanou gigafactory," uvedl ministr za použití výrazu, kterým své továrny na baterie označuje americký výrobce elektromobilů Tesla.

Přesnou částku, na kolik by výstavba továrny měla přijít, Havlíček neuvedl, poznamenal ale, že jde o otázku "jednotek let". ČEZ podle něj nebude jediným investorem. Nyní se dává dohromady "sestava kvalifikovaných investorů i z automobilového průmyslu".