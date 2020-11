CETIN uzavřel miliardový kontrakt na výstavbu 5G s Ericssonem

Praha - Největší tuzemský vlastník telekomunikační infrastruktury CETIN ze skupiny PPF uzavřel kontrakt o výstavbě sítě 5G a modernizaci svých stávajících mobilních sítí s firmou Ericsson. Celková hodnota zakázky a částka, kterou CETIN bude do modernizace své mobilní přístupové sítě a do výstavby 5G investovat, dosahuje řádu miliard korun. Uvedly to firmy v tiskové zprávě. Hodnotu blíže neupřesnily.

Uzavření smlouvy je završením výběrového řízení, které posuzovalo nabídky uchazečů podle předem stanoveného souboru komerčních, technických a bezpečnostních kritérií. Dalšími firmami, které nabízejí 5G, jsou například čínská Huawei nebo společnost Nokia.

Vedle výstavby optické sítě jde o dosud největší technologickou investici společnosti CETIN. Rozsáhlá plánovaná generační obměna stávajících technologií GSM, 3G a LTE má zlepšit uživatelský zážitek při používání mobilních služeb, snížit energetickou zátěž instalovaných zařízení a přispět k efektivní výstavbě celoplošné sítě 5G.

"Pro celé spektrum využívaných rádiových kmitočtů budeme disponovat nejmodernější 5G technologií, která přinese řádově rychlejší přenos dat s minimální latencí a velmi vysokou přenosovou kapacitou, což vytvoří vhodné podmínky pro vznik nových obchodních modelů napříč průmyslovými odvětvími," uvedl generální ředitel CETIN Martin Škop. Projektová příprava a testování v laboratořích již začaly. Po jejich úspěšném dokončení firma zahájí vlastní implementaci nové technologie.

Vedle vysokorychlostního mobilního širokopásmového připojení pro české zákazníky umožní síť 5G nové generace zabezpečené a spolehlivé připojení pro kritickou komunikaci. Umožní také automatizaci průmyslu a spolehlivou konektivitu pro složky integrovaného záchranného systému. Vedle toho Ericsson zmodernizuje více než 4000 základnových stanic v celé provozní oblasti mobilní sítě CETIN. Ta pokrývá dvě třetiny České republiky, včetně hustě osídlených oblastí Prahy, Brna a Ostravy a jejich okolí. Mobilní sítě CETIN využívá mimo jiné operátor O2 nebo T-Mobile.

"Lidé z celé ČR budou těžit z portfolia 5G společnosti Ericsson přinášející novou generaci konektivity, která transformuje vše od výroby až po zdravotnictví. Toto partnerství přinese modernizovanou mobilní síť s funkcemi 5G, která Česku umožní zásadní digitální transformaci a poskytne potřebnou ekonomickou podporu," dodal ředitel Ericssonu pro Evropu a Latinskou Ameriku Arun Bansal.

Ericsson je jedním z největších světových dodavatelů technologie 5G. V první polovině roku dodával 5G pro operátory ve více než deseti evropských zemích. Dohromady má uzavřených více než 90 smluv na zřízení 5G sítí, z nichž přes 30 je v komerčním provozu. První evropská komerční 5G síť byla spuštěna společností Swisscom v dubnu 2019.