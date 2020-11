CETIN uzavřel miliardový kontrakt na výstavbu 5G s Ericssonem

Praha - Největší tuzemský vlastník telekomunikační infrastruktury CETIN ze skupiny PPF uzavřel kontrakt o výstavbě sítě 5G a modernizaci svých stávajících mobilních sítí s firmou Ericsson. Celková hodnota zakázky a částka, kterou CETIN bude do modernizace své mobilní přístupové sítě a do výstavby 5G investovat, dosahuje řádu miliard korun. Uvedly to firmy v tiskové zprávě. Hodnotu blíže neupřesnily.

Vedle výstavby optické sítě jde o dosud největší technologickou investici společnosti CETIN. Rozsáhlá plánovaná generační obměna stávajících technologií GSM, 3G a LTE má zlepšit uživatelský zážitek při používání mobilních služeb, snížit energetickou zátěž instalovaných zařízení a přispět k efektivní výstavbě celoplošné sítě 5G.