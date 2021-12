Cestující v PID čekají od neděle změny, týkají se zejména příměstské dopravy

Praha - Cestující v pražské integrované dopravě (PID) čekají od neděle 12. prosince změny. Týkají se zejména příměstských spojů, kdy vzniknou nové linky, některé změní trasu a další naopak zaniknou. V Praze pak budou nově na Zahradním Městě zastavovat rychlíky. ČTK to dnes sdělil Filip Drápal, mluvčí pražské organizace Ropid, která plánuje PID. V systému PID je integrována pražská a středočeská veřejná doprava, které tak fungují jako jeden celek.

V příměstské vlakové dopravě vyjedou vlaky S7, které na trase z Berouna do Českého Brodu projíždějí pražským hlavním nádražím. V nedávno zprovozněné stanici Praha-Zahradní Město bude nově zastavovat rychlík R17 z Českých Budějovic a Benešova.

PID se nově rozšíří do dalších oblastí. Mimo jiné pojedou autobusy až do Světlé nad Sázavou, Blatna u Jesenice, Starých Splavů a Turnova. Začleněny budou autobusy na Mladoboleslavsku včetně linek s přesahem do Libereckého a Královéhradeckého kraje. Při integraci bude zrušeno 77 linek, zavedeno 37 nových a na 12 fungujících bude upraven provoz. "Jednotlivé linky budou mezi sebou provázány, dojde tak k plošnější a efektivnější obsluze území. Výrazně bude posíleno spojení mezi Prahou a Mladou Boleslaví," uvedl Drápal. Mimo Středočeský kraj bude platit tarif daného kraje.

Z pražského Zličína vyjede nová autobusová linka 405, která pojede až do Žatce. Vznikne také nové přímé spojení Praha – Kralovice u Rakovníka, která nahradí zrušenou vlakovou linku S53. Posíleny budou v ranní špičce a o víkendu spoje z Prahy do Rakovníka, kdy nově vyjede expresní linka číslo 404.

Nově budou do systému PID zahrnuty mezikrajské linky 400 a 410 jezdící do Libereckého kraje. Nově budou vyjíždět od stanice pražského metra C Střížkov, nikoliv ze stanice Nádraží Holešovice. Páteřní linka 400 pojede přes Mělník, Dubou a Českou Lípu do Nového Boru a vybrané spoje budou pokračovat do Rumburka nebo Cvikova. Doplňková linka 410 pojede přes Mělník a Dubou do Doks, Mimoně a Jablonného v Podještědí.

Naopak provoz bude zrušen či omezen na desítce středočeských lokálních tratích, mj. do Mochova, Dobříše nebo Rožmitálu pod Třemšínem. Zrušeny budou všechny vlaky s odjezdem z Prahy v 02:30. Kvůli modernizaci železnice pokračují dlouhodobá omezení na tratích Praha – Beroun, Praha – Lysá nad Labem a v okolí Kolína.

Změny čekají na cestující také na dalších místech. Autobusy nahradí některé zrušené železniční linky nebo se rozšíří úsek na lince 420 z Dobříše s návazností z Prahy, kde bude možné využívat jízdenky PID až do Milevska. Upraveny budou trasy linek 540 až 543 na Nymbursku a upraveny trasy některých autobusů na hranici Středních Čech a Hořovicku v Plzeňském kraji.

PID zahrnuje veřejnou dopravu v Praze a Středočeském kraji. Hlavní město ročně dotuje PID více než 15 miliardami Kč. Další peníze platí Středočeský kraj za veřejnou dopravu na svém území. Do PID jsou zahrnuty jak tramvaje, metro, lanovka a městské autobusy, tak meziměstské autobusy a vlaky. PID má jednotný systém jízdného a sjednocené jízdní řády.