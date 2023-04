Cestu po Libereckém kraji zahájil Pavel ve Frýdlantském výběžku

Liberec - Prezident Petr Pavel dnes ráno zahájil ve Frýdlantském výběžku návštěvu Libereckého kraje. Kolem 09:30 přijel s manželkou Evou do Nového Města pod Smrkem, kde na ně čekaly desítky lidí a také starostové obcí a hejtman kraje Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj). Jde o první návštěvu českého prezidenta v tomto kraji téměř po šesti letech. Naposledy tu byl Pavlův předchůdce, Miloš Zeman, v květnu 2017.

Podle Půty je Frýdlantský výběžek místem, kde je v kraji nejvyšší nezaměstnanost, nejnižší HDP na obyvatele a celá řada dalších problémů. "Já jsem se po zkušenostech i z návštěv minulého pana prezidenta rozhodl, že ukazovat hlavě státu to, co v kraji funguje, sice můžeme, ale protože jedno z témat pana prezidenta Pavla byla pomoc těm regionům, které jsou na tom ekonomicky a ze všech dalších ukazatelů nejhůř, tak začínáme právě v Novém Městě pod Smrkem," řekl Půta ČTK. Bude rád, když bude prezident nositelem pomoci regionům. "Bez zásadní podpory těchto regionů budeme v dalších letech přihlížet tomu, jak se z nich dál stěhují lidé, že je tam méně a méně obecně dostupných veřejných služeb od lékařů, školství a všeho dalšího. A já si skutečně nemyslím, že by Česká republika měla za dalších 20 roků vypadat jako pětimilionová aglomerace kolem Prahy a potom venkov, ve kterém se z velké části lidem žije podstatně hůř," dodal.

Cesta do Libereckého kraje je sice už čtvrtým výjezdem Pavla do regionů po prezidentských volbách, je to ale zároveň poprvé, co navštíví nějaký kraj, kde vyhrál nad svým protikandidátem Andrejem Babišem (ANO). V druhém kole prezidentské volby tady Pavel získal 58,8 procenta hlasů, Babiš dostal 41,19 procenta.

Další část prezidentova programu bude v Liberci, kde ho čeká návštěva krajského úřadu, kasáren chemiků, nemocnice i firmy Elmarco. Večer bude mít besedu s veřejností, začne v 18:30 v hlavním sále kulturního centra v Lidových sadech.