Praha - Úvodní boje v osmifinále fotbalové Ligy mistrů uzavře souboj dvou ze tří nejúspěšnějších klubů posledních pěti let. Atlético Madrid hostí Juventus Turín v souboji týmů, které za posledních pět let byly dvakrát ve finále. Ani jeden z nich ale nakonec titul nezískal. Druhé středeční osmifinále obstará zápas Schalke s Manchesterem City.

Juventus dominuje italské lize, ale na trofej z Ligy mistrů čeká od roku 1996. Čekání by rád ukončil už letos a kvůli tomu také před sezonou přivedl hvězdného kanonýra Cristiana Ronalda. V cestě mu ale stojí ještě čtyři soupeři a hned ten první rozhodně nebude snadný.

Atlético totiž hraje v pohárech často lépe než ve španělské lize a letos má zvýšenou motivaci se po třech letech vrátit do finále. To se totiž bude hrát na jeho stadionu Wanda Metropolitano.

"Příchod Cristiana nám vítězství v Lize mistrů nezaručí. Musíme si to odpracovat jako tým. Máme cíl, ale bylo by bláznivé tvrdit, že jsme favorit na titul. Musíme hrát dobře a mít štěstí," řekl trenér Juventusu Massimiliano Allegri.

Atlético naposledy neuspělo v osmifinále Ligy mistrů v roce 2009. Od té doby zvládlo v soutěži čtyři osmifinále a další tři v Evropské lize. Doma pak v 39 zápasech Ligy mistrů prohrálo jen třikrát a inkasovalo pouhých 20 branek. Juventus zase v normální hrací době neprohrál posledních 10 osmifinálových zápasů.

"Bude to zajímavý souboj, protože Atlético hraje více italský než španělský fotbal. Klíčové bude zastavit jejich zálohu," uvedl stoper Juventusu Giorgio Chiellini.

To další z favoritů Manchester City zatím nedokázal v Lize mistrů naplno využít potenciál a často se trápí už právě v osmifinále. Do něj postoupil pošesté z sebou, ale zatím jen dvakrát prošel do čtvrtfinále. Tentokrát ale má velmi dobrou šanci, jelikož los mu přisoudil Schalke, které nemá ideální formu a v německé lize je až čtrnácté.

Německý celek zatím zvládl osmifinále LM jen dvakrát v letech 2008 a 2011, kdy došel až do semifinále. Poslední tři osmifinále ale Schalke prohrálo.

Manchester by se měl opřít o dobrou střeleckou formu argentinské hvězdy Sergia Agüera, který v posledních šesti zápasech nastřílel devět branek.

"Pokud se chceme zařadit mezi nejlepší týmy světa, tak musíme Ligu mistrů vyhrát. Musíme udělat vše pro to, abychom se dostali do finále," řekl záložník City Ilkay Gündogan.

Oba zápasy začnou ve středu v 21:00.

Zajímavosti před zápasy osmifinále fotbalové Ligy mistrů:

Schalke 04 - Manchester City

Výkop: středa 20. února, 21:00.

Rozhodčí: Del Cerro - Yuste, Alonso - Hernandez (video, všichni Šp.).

Bilance: 3 1-0-2 (2:7).

Zajímavosti:

- Schalke nepostoupilo z posledních tří osmifinále LM

- Schalke naposledy postoupilo přes osmifinále LM v roce 2011, kdy došlo až do semifinále, čtvrtfinále hrálo i v roce 2008

- Manchester City je v osmifinále LM pošesté za sebou, postoupil jen dvakrát

- Schalke vyhrálo jediné z posledních 5 soutěžních utkání

- Schalke prohrálo jediné z posledních 7 utkání v LM

- Manchester City vyhrál 12 z posledních 13 soutěžních zápasů

- Schalke chybí potrestaný Mascarell a zranění Embolo, Schöpf a Skrzybski

- Manchesteru City chybí zraněný Bravo, nejistý je start Kompanyho

- disciplinárně ohroženi jsou Embolo, Rudy a Stambouli ze Schalke a na straně City Agüero, Otamendi a Fernandinho

- Agüero dal v posledních 6 zápasech za Manchester City 9 branek

- Nastašič (Schalke) hrával za Manchester City

- Sané (Manchester City) je odchovancem Schalke

- Kompany (Manchester City) může zasáhnout do 50. utkání LM

- Mahriz (Manchester City) oslaví den po zápase 28. narozeniny

Atlético Madrid - Juventus Turín

Výkop: středa 20. února, 21:00.

Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller - Dankert (video, všichni Něm.).

Bilance: 2 1-1-0 (1:0).

Zajímavosti:

- Atlético naposledy vypadlo v osmifinále LM v roce 2009, z následných 4 osmifinále postoupilo, k tomu i ze 3 osmifinále v EL

- Atlético v nedávném derby s Realem přišlo o sérii 17 domácích zápasů bez porážky

- Juventus z posledních 5 osmifinále LM vypadl jen v roce 2016 s Bayernem

- Juventus v normální hrací době neprohrál posledních 10 osmifinálových zápasů

- Juventus prohrál jen 5 z posledních 70 soutěžních zápasů

- Juventus prohrál jen 2 z posledních 14 venkovních utkání v LM

- Atlético prohrálo jen 3 z 39 domácích zápasů v LM a inkasovalo v nich jen 20 branek, ve 24 domácích duelech udrželo nulu

- Atlético v LM neinkasovalo 271 minut

- Atlético doma neprohrálo posledních 12 zápasů vyřazovací fáze LM, naposledy ho doma porazil Ajax v roce 1997

- Atlético je úřadující vítěz Evropské ligy

- Atléticu chybí Lucas Hernández, nejistý je start Kokeho

- Juventusu chybí Juan Cuadrado

- Griezmann dal v posledních 11 startech za Atlético 10 branek

- Ronaldo dal v posledních 10 startech za Juventus 9 branek

- disciplinárně ohroženi jsou domácí Ángel Correa, Diego Costa, Filipe Luis, Giménez a Partey a u Juventusu Alex Sandro a Matuidi

- oba celky byly za posledních 5 let dvakrát ve finále, ani jeden ale nezískal trofej