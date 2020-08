Cestovní ruch v ČR se výrazně propadl

Praha - Cestovní ruch v Česku se ve druhém čtvrtletí letošního roku podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) výrazně propadl. Kvůli pandemii koronaviru ubylo hlavně turistů z ciziny. Podle státní agentury CzechTourism ale počty turistů ze zahraničí budou v hlavní letní sezoně růst, a množství turistů z Česka je místy dokonce rekordní. Česko dnes nezměnilo podmínky pro cestování po Evropské unii. Omezení související s šířením nemoci covid-19 způsobované koronavirem dál platí jen pro Rumunsko. Českým turistům se však zkomplikovaly cesty do Slovinska, které nově zařadilo Česko na seznam středně rizikových zemí.

Počet lidí, kteří v letošním druhém čtvrtletí využili služeb ubytovacích zařízení v České republice, klesl meziročně o 82,9 procenta na 988.000, oznámil dnes ČSÚ. Hosté také strávili v českých hotelech či penzionech méně nocí. Jejich počet se proti stejnému období v roce 2019 snížil o 81,7 procenta na 2,6 milionu.

Výrazný propad statistici zaznamenali hlavně u turistů ze zahraničí. Počty ubytovaných cizinců i nocí, které v českých hotelech strávili, se ve druhém čtvrtletí snížily meziročně zhruba o 96 procent. Počty hostů z Česka i nocí strávených domácími hosty v ubytovacích zařízeních sice také klesly, ale jen asi o dvě třetiny.

Důvodem propadu byla opatření proti šíření koronaviru. První případy nákazy se v Česku objevily na počátku března. Vláda pak preventivně uzavřela restaurace, kina či obchody, zakázala prodej ubytovacích služeb i omezila cestování. Postupně začala opatření uvolňovat od poloviny května. Největší dopad měla situace na hotely a penziony v Praze, kde klesl celkový počet turistů oproti loňsku asi o 94 procent na 138.187 a počet nocí strávených ve městě turisty téměř o 95 procent na 255.652.

Počty zahraničních turistů ale v hlavní letní sezoně porostou, sdělila ČTK v reakci na výsledky turistiky agentura CzechTourism, zabývající se podporou cestovního ruchu. Oživení podle ředitele agentury Jana Hergeta napovídá návštěvnost památek a data rezervačních portálů za červenec. Regiony nezávislé na zahraničních turistech dokonce hlásí rekordní čísla. Praha nebo Karlovarský kraj však podle Hergeta takové vyhlídky nemají.

Největší potenciál pro posílení turistiky podle Hergeta skýtají turisté ze zemí, odkud se dá do Česka přijet autem. Ke snížení ztrát v cestovním ruchu má podle agentury vést prodloužení turistické sezony a podpora domácí poptávky po cestování. Ředitel portálu Slevomat Ladislav Veselý ČTK řekl, že dopady opatření proti pandemii koronaviru budou znatelné ještě dlouhou dobu. "Zahraniční turisté měli výrazný dopad na domácí ekonomiku a je vidět, jak moc teď chybí. Češi se sice v létě po tuzemsku rozjezdili ve velkém, ale je otázka, nakolik to pomůže vykompenzovat klientelu ze zahraničí, která je zvyklá mnohem více utrácet," uvedl.

ČSÚ dnes zveřejnil také vývoj tržeb poskytovatelů služeb v Česku za druhé čtvrtletí tohoto roku, na nichž se také podepsala opatření proti koronaviru spojená s cestováním. Tržby meziročně klesly o 19,8 procenta po očištění o sezonní vlivy, což byl nejvýraznější propad od roku 2005. Více než osmdesátiprocentní pokles tržeb totiž zaznamenali letečtí dopravci, poskytovatelé ubytovacích služeb a cestovní kanceláře. Podle analytiků se bude v následujících měsících zvyšovat poptávka po službách, ale vyrovnání ztrát způsobených pandemií bude letos ve většině případů již nemožné.

Kvůli propadu cestovního ruchu přicházejí o práci lidé působící v turistice, například průvodci. Podle dnešní tiskové zprávy Asociace průvodců ČR mají letos průvodci jen asi desetinu obvyklého množství zakázek. Většina průvodců je tak bez práce a bez pomoci státu jich velká část po prázdninách bude muset přerušit živnost, uvedla asociace.

České ministerstvo zdravotnictví dnes nezměnilo podmínky pro cestování po EU. Omezení nadále budou platit pouze pro Rumunsko, které je na seznamu rizikových zemí v souvislosti s šířením koronaviru od minulého týdne. Zároveň úřad upozornil na vyšší míru rizika nákazy v některých regionech, třeba v Katalánsku či Dalmácii. Při návratu z těchto oblastí ale na rozdíl od Rumunska není nutné předložit negativní test na covid-19.

Slovinsko v noci znovu zařadilo Českou republiku mezi středně rizikové státy. Po vstupu do země je tak pro Čechy podle ministerstva zahraničí až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud Slovinskem jen projíždějí, omezení se na ně nevztahuje, tranzit ale nesmí přesáhnout 12 hodin. Lidé, kteří si ve Slovinsku rezervovali ubytování do čtvrtka 6. srpna, nemusí do karantény, pokud předloží negativní test na covid-19.

Ve Slovinsku je nyní podle Asociace cestovních kanceláří ČR několik set Čechů. Zájem Čechů o cesty do Slovinska pravděpodobně kvůli čtrnáctidenní karanténě opadne. Zařazení Česka Slovinskem na seznam rizikových zemí je výsledek nezvládnuté komunikace ministerstva zdravotnictví, řekl dnes ČTK místopředseda asociace Jan Papež. Podle ministerstva je aktualizace seznamu rizikových zemí jen výsledkem odborných protiepidemických postupů a opatření, nikoli komunikace jako takové.