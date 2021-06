Cestovní ruch i díky rozvolňování ožívá, Češi plánují dovolenou v Evropě

Praha - Uvolňování protiepidemických opatření a zjednodušování podmínek pro cestování přispívá k růstu zájmu Čechů o letní dovolené. Student Agency eviduje prodeje zájezdů a dovolených na 140 procentech roku 2019. V souvislosti s tím společnost nabírá až 100 prodejců, uvedl v tiskové zprávě její mluvčí Aleš Ondrůj. Oživení prodeje letenek zaznamenala také společnost Kiwi.com. Počet rezervací se od konce dubna ztrojnásobil, v květnu byl zhruba poloviční v porovnání s květnem 2019, řekla ČTK Eliška Řezníček Dočkalová, ředitelka Customer Experience v Kiwi.com.

Klienti Student Agency mají největší zájem o Chorvatsko, Řecko a Španělsko. Postupně se zvyšuje také poptávka po dovolených v Rakousku a na Slovensku. "Dovolenkové balíčky kombinující pobyt a jízdenku na vlak do Chorvatska byla trefa do černého. Denně máme více než 100 objednávek jen na tento produkt. Na tohle jsme čekali více než rok. Cestovní ruch je zpět ve hře. Do prodejního týmu hledáme aktuálně až 100 prodejců, primárně v Praze, Brně a v Ostravě," uvedl obchodní ředitel Student Agency Petr Pěcha.

Kiwi.com od začátku minulého měsíce eviduje rostoucí zájem o letenky a tento trend pokračuje. "Aktuálně mají cestovatelé zájem především o lety na kratší a středně dlouhé vzdálenosti, dálkové zatím zaostávají. Zaznamenáváme největší zájem o španělská a italská města. Španělsko je pro Čechy jasnou jedničkou již od loňského podzimu, mezi nejvyhledávanější destinace patří dlouhodobě Kanárské a Baleárské ostrovy, které společně s Malagou a Barcelonou zaujímají přední příčky co do počtu rezervací. Nově se mezi oblíbenými destinacemi Čechů objevil také Řím, který dokonce předběhl tradičně vyhledávána španělská města," uvedla Řezníček Dočkalová. Dodala, že v posledních týdnech lidé častěji vyhledávají Londýn a Paříž, které před vypuknutím pandemie patřily k nejvytíženějším.

Asociace českých cestovních kanceláří a agentur odhaduje, že až 96 procent Čechů vyrazí na letní dovolenou do evropských destinací. Poptávka po zájezdech na léto podle ní stoupá už od poloviny května. Impulzem pro restart cestování bylo sjednání bilaterálních dohod ČR, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Rakouska a Německa, které umožňují volné cestování lidem očkovaným proti koronaviru.

Například cestovní kancelář Exim tours nyní eviduje největší zájem o Egypt, Řecko, Tunisko a také Turecko. "Nejvíce jsou žádané hotely 4 * a 5 * s all inclusive, rodiny s dětmi a hotely na pláži nebo u pláže. Dle rostoucího zájmu odhadujeme, že budeme v létě na 60 až 70 procentech úspěšného roku 2019," poznamenal mluvčí kanceláře Petr Kostka.