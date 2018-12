Praha - Chuť Čechů cestovat bude v příštím roce rekordní, očekávají cestovní kanceláře. Trh se zájezdy by mohl vzrůst v řádu jednotek procent, většina destinací zdraží. Mezi nejoblíbenějšími destinacemi by podle cestovních kanceláří měl růst zájem především o Turecko, které má nejlepší poměr ceny a kvality. Vyplývá to z ankety ČTK mezi prodejci zájezdů.

Trh se zájezdy by podle Jana Šrámka z cestovní kanceláře Neckermann mohl vzrůst o pět procent. Většina destinací podle něj zdraží. "Ceny vzrostly zhruba o sedm procent. Důvodem je zejména růst cen hotelů, paliva a s tím související dražší lety," uvedl Šrámek.

Marketingový ředitel CK Alexandria Petr Šatný předpokládá, že výrazně vzroste zájem o zájezdy do Turecka. "Dosavadní prodeje napovídají, že zájem o Turecko je zpět v plné síle a počty lidí, kteří tam s námi na dovolenou v létě 2019 odjedou, budou atakovat rekordy. Pokračuje i zájem o další tradiční destinace - Řecko, Bulharsko, Španělsko. Nově jsme přidali Albánii, která bude lákat obrovsky výhodným poměrem cena - výkon," uvedl.

"Hitem roku bude (pro pobytové zájezdy) Jordánsko, kam bude možnost poprvé letět přímým letem. Zájem o tuto destinaci je obrovský," uvedla Eva Němečková z cestovní kanceláře Firo-tour. CK Exim tours očekává vyšší zájem o zájezdy pro věkovou kategorii lidí starších 50 let.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže letošní sezona potvrdila, že obor je konsolidovaný a stabilní. "Většině CK se daří hledat harmonii mezi nabídkou a poptávkou, a předpokládám, že tento trend se bude v následujícím roce prohlubovat. Dá se předpokládat, že dojde k akvizicím, které doplní portfolia velkých hráčů tak, aby byli opravdu plnoformátovými cestovními kancelářemi, a tím bude konsolidace trhu ještě posílena," uvedl Papež.

Češi loni vyjeli na 4,9 milionu cest do zahraničí. Kratších výletů, do tří přenocování, bylo 1,3 milionu. Více cestovaly ženy. Z delších cest 83 procent tvořily dovolené a rekreace, zbytek návštěvy příbuzných a soukromé návštěvy. Tržby cestovních kanceláří a agentur dosáhly v roce 2016 47,7 miliardy korun.