Cestovní kanceláře: Nabídka zájezdů na poslední chvíli bude letos omezená

Praha - Vzhledem k rekordním prodejům zájezdů na léto bude letos podle cestovních kanceláří (CK) a agentur nabídka cest na poslední chvíli omezená. Už nyní jsou některé nejžádanější prázdninové termíny na konkrétních místech vyprodané. Poptávka je silná i z jiných zemí, případné další zvyšování dříve nasmlouvaných kapacit bude pro pořadatele zájezdů složité. Přestože se nyní ceny takzvaných last minute nabídek drží na úrovni z minulých let, přes léto mohou kvůli zdražování pohonných hmot či energií růst. Vyplývá to z ankety ČTK mezi CK a agenturami.

Češi na dovolenou podle marketingového ředitele CK Alexandria Petra Šatného tradičně nejraději vyrážejí v prvním prázdninovém týdnu, který je tak nyní většinou beznadějně vyprodaný. "Rychle se proto začaly plnit i termíny týden před a po něm," řekl. Doplnil, že hoteliéři sledují velký zájem také z dalších států a domluvit tak více kapacit by bylo velmi komplikované, a to i z hlediska zachování dříve nasmlouvaných cen.

"Letošní sezona je specifická, zájem o zájezdy je obrovský a na úplný last moment už se nevyplatí čekat. Hlavní důvody jsou dva – kapacita a cena," uvedl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Cena leteckého paliva se za posledních několik měsíců podle něj zdvojnásobila, proto předpokládá, že ceny zájezdů letos nebudou během letních měsíců klesat, naopak mohou stoupat.

CK Blue Style už i v případě poptávky u last minute zájezdů eviduje vyšší čísla než před pandemií v roce 2019. "Zájem je opravdu vysoký, a přestože jsme již navyšovali letové kapacity, jsou oblíbené destinace na měsíc červen a červenec téměř vyprodané. Ceny zájezdů reflektují poptávku, přesto jsou pro klienty stále velmi atraktivní," řekla mluvčí CK Ilona Topolová.

Zvyšovat kapacity či přidávat novinky do nabídky se podle mluvčí Kateřiny Pavlíkové stále snaží i Čedok. "V posledních dnech jsme proto například objednali další celý charterový let do turecké Antalye z Prahy i z Brna. Alternativy pro letní dovolenou v nabídce stále jsou, ale pokud mají klienti konkrétní požadavky na destinaci, hotel, termín či požadují nějaké služby, zázemí hotelu nebo jedou na dovolenou ve větším počtu, čekat s rezervací zájezdu by opravdu neměli," uvedla.

Také mluvčí cestovní agentury Invia Andrea Řezníčková potvrdila, že současnou vysokou poptávku nabídka zájezdů na poslední chvíli téměř nestačí pokrývat. "Pokud dříve platilo že, kdo si chtěl vybrat dovolenou na konkrétní termín ve vysněné destinaci, neměl s nákupem zájezdu čekat na poslední chvíli, letos to platí dvojnásob," řekla. Upozornila, že malé a střední CK už postupně zdražují. Otálení s výběrem cesty se tak tentokrát podle ní nevyplatí pravděpodobně ani finančně.

Mezi nejoblíbenější cíle Čechů patří podle Topolové řecké ostrovy, Egypt, Tunisko, Turecko a Bulharsko. "Zájem je ale také o destinace, které jsme do naší nabídky přidali pro tento rok jako novinku - jedná se o Kypr, Madeiru nebo kapverdský ostrov Sal," dodala.