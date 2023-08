Cestovní kanceláře čekají vyšší zájem o předprodeje na léto 2024 než letos

Praha - Cestovní kanceláře (CK) a agentury v Česku se již připravují na letní sezonu 2024, předprodej zájezdů spustí zpravidla v září či říjnu. Oproti tomuto roku očekávají vyšší zájem, do nabídky také zařadí nové destinace, například v Africe a Evropě. Vyplývá to z informací prodejců, které oslovila ČTK. Ceny by se podle nich měly v létě příštího roku držet na obdobné úrovni jako letos.

V první polovině října předprodej zájezdů spustí CK Travel Family. "Do nabídky plánujeme opět odlety z Prahy, Brna, nově jednáme i o Ostravě, a také odlety z polských letišť, jako to bylo i v letošním roce," uvedla ředitelka Blanka Hrubá. Koupí ve first minute nabídce může podle ní zákazník ušetřit až 30 procent z běžné ceny zájezdu.

Například CK TUI podle mluvčí cestovní agentury Invia Jiřiny Ekrt Jiruškové nabídku zájezdů v předprodeji uvede koncem září. "Střední a menší CK obvykle spouští prodej během října," doplnila. Letošní rok podle ní překoná ten předpandemický 2019. V ČR firma eviduje o 30 procent vyšší obrat než loni, příští rok agentura plánuje mírný růst, řekla.

CK Blue Style toto léto zájezdy prodává do více než 30 destinací ve 13 zemích, v sezoně 2024 to bude podle mluvčí Lucie Bukovanské obdobné. Letos firma dosáhne obratu 8,4 miliardy korun a obslouží přibližně půl milionu klientů, příští rok CK plánuje růst o pětinu, řekla. "V roce 2024 otevřeme téměř tři desítky nových kamenných prodejen," doplnila Bukovanská.

Příští léto bude CK Čedok létat do sedmi nových destinací, zájezd v předprodeji si mohou klienti koupit od srpna. "Vracíme se po několika letech na tuniskou pevninu, budeme létat na řecký ostrov Lesbos, poprvé nabídneme pobyty v egyptském letovisku Ain Sokhna nebo na Severním Kypru. Pokračovat budou v létě i Azorské ostrovy, které teď vyzkoušíme na podzim s přímými lety z Prahy," řekla ČTK mluvčí Kateřina Pavlíková. V rámci takzvaných first minute prodejů si již podle ní dovolenou s Čedokem zarezervovalo několik stovek klientů.

Ve srovnání s letošním rokem Čedok navýší kapacitu zájezdů na dvojnásobek, létat také bude z devíti letišť v Česku. Z Ostravy to například podle Pavlíkové bude do 17 destinací a z Českých Budějovic do pěti. Celkově Čedok v létě 2024 nabídne dovolenou do 40 destinací ve 12 zemích.

"Nepředpokládáme, že by letošní požáry na ostrově Rhodos měly negativně ovlivnit poptávku po zájezdech na léto 2024. Zájem se po dvou týdnech opět vrátil na původní úroveň," uvedl mluvčí skupiny DER Touristik Eastern Europe, pod kterou spadají CK Fischer a Exim Tours, Jan Bezděk. Nabídku zájezdů v předprodeji podle něj firma již dokončuje.

CK Alexandria výběr destinací pro léto 2024 představí v září, následující rok firma plánuje 15 až 20procentní nárůst prodejů oproti tomuto, sdělil ČTK mluvčí Petr Šatný. "Letošní sezona opět ukázala, že Češi dovolenou u moře milují a nenechají si ji vzít. Věříme, že v příští sezoně i přes složitou ekonomickou situaci se tato nálada nezmění," dodal.