Zlín - Cestovatel Miroslav Zikmund oslaví v neděli 102. narozeniny. Podle Jany Macalíkové, dcery Zikmundovy životní partnerky Marie Macalíkové, se cestovatel cítí velmi dobře a na svůj věk je zdravý. Všem děkuje za narozeninová přání, která ho nesmírně těší, řekla dnes novinářům Macalíková, která je také členkou správní rady nového Nadačního fondu Zikmundova vila. Fond se bude starat o zlínskou Zikmundovu vilu.

"Se stejnou vášní, s jakou cestoval, dokumentoval, psal a archivoval, teď Mirek odpočívá. Už ho netlačí žádné termíny, žádné úkoly, takže se stoprocentně věnuje odpočinku a je velmi spokojený," uvedla Macalíková.

Zikmund oslovil s nabídkou prodeje vily, ve které žil téměř 70 let, zlínského podnikatele Čestmíra Vančuru, který je také prezidentem zlínského filmového festivalu. Vančura nabídku přijal a je novým majitelem objektu a předsedou nadačního fondu. "Sleduji se zájmem, jak spolu se svými přáteli domu a jeho přilehlé zahradě ihned a s nadšením vdechnuli život, stejně jako jsem to dělával desítky let já. Věřím, že vila nadále zůstane důstojným a zajímavým místem pro vnímavé lidi všech generací. A že tak bude sloužit ušlechtilému účelu, byť jinému než vila mého cestovatelského parťáka Jirky Hanzelky," uvedl Zikmund. V sousední vile, která v minulosti patřila Hanzelkovi, je rehabilitační stacionář pro děti s postižením.

Zikmund se podle Macalíkové o dění ve vile stále zajímá, má k dispozici informace a obrazovou dokumentaci. "Že Čestmír Vančura naplní vilu novým smyslem, životem, energií, že ji zrekonstruuje a dokonce zpřístupní veřejnosti, to ho neuvěřitelně nabíjelo pozitivní energií a moc ho to těšilo a těší nadále," uvedla Macalíková. Zikmund má ve vile stále trvalé bydliště. "Vnímáme to tak, že jsme zatím u Mirka na návštěvě," uvedl Vančura.

Zikmund se se svým přítelem Jiřím Hanzelkou stal cestovatelskou legendou se už za jejich života. Navštívili přes 80 zemí, ve světě proslavili bývalé Československo a vozy Tatra. O svých cestách, při nichž objeli celou zeměkouli, napsali řadu knih, natočili dokumentární filmy včetně celovečerních.