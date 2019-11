Cestování vlakem od sametové revoluce zrychlilo až o třetinu

Praha - Jízdní doby při cestování vlakem na hlavních tratích v Česku se od sametové revoluce zkrátily téměř o třetinu. Například cestu mezi Prahou a Ostravou, která před 30 lety trvala přes 4,5 hodiny, jsou vlaky nyní schopné stihnout za tři hodiny. Zvýšila se především rychlost železničních souprav. Vyplývá to z údajů Českých drah. Ještě více by cestování vlakem měly zrychlit vysokorychlostní tratě, první úsek se ovšem začne stavět nejdříve v roce 2025.

Podle státního dopravce trvala cesta vlakem v roce 1989 po většině českých železničních koridorů stejně dlouho jako na začátku 50. let. Z Prahy do Ostravy jel nejrychlejší vlak 4,5 hodiny a do Brna se jezdilo za přibližně 3,5 hodiny. Dlouhé jízdní doby byly i na mezistátních linkách.

Nejvíce se na zavedených tratích zkrátilo cestování mezi Prahou a Košicemi. Cesta na trati se za posledních 30 let zkrátila zhruba o tři hodiny na 7,25 hodiny. O více než třetinu se jízdní doby zkrátily i z Prahy do Berlína, Budapešti, Vídně a dalších měst.

Ke zkrácení časů přispěly zejména rychlejší vlaky. Nejrychlejší soupravou, která jezdila po tuzemských železnicích v roce 1989, byla Slovenská strela s průměrnou rychlostí těsně nad 80 km/h. Nyní například Pendolino, které zvládá trasu z Prahy do Ostravy ze všech souprav nejrychleji, a to za tři hodiny, jede průměrnou rychlostí kolem 120 km/h. Rychlé vlaky mají ve svých flotilách i RegioJet a Leo Express. Řada vlaků je schopna jezdit i rychleji, to jim však nedovoluje legislativa a stav tratí.

Další zrychlení na železnici by mělo nastat po vybudování vysokorychlostních tratí. Ty by měly vedle vyšší rychlosti výrazně navýšit kapacity a uvolnit tak místo na v současnosti přetížených koridorech. Maximální rychlost, která je nyní na koridorech stanovena na 160 km/h, bude na rychlodráhách stanovena různě podle specifikace trati. Většina z nich by ovšem měla umožňovat rychlost nad 250 km/h.

Správa železnic vybrala pět úseků, jejichž příprava bude postupovat ve zrychleném režimu. Jde o úseky Praha Běchovice - Poříčany, dále Přerov (Prosenice) - Ostrava - Svinov na páteřním tahu mezi Prahou, Brnem a Ostravou a úsek Brno (Modřice) - Vranovice na tahu Brno - Vídeň/Bratislava a dva úseky trati mezi Prahou a Drážďany.

Příklady zkrácení jízdních dob v roce 1989 a 2019:

Relace Přibližná doba jízdy 1989 Přibližná doba jízdy 2019 Praha - Ostrava 4,5 hod. 3 hod. Praha - Ústí nad Labem 1,5 hod. 1 hod. Praha - Bratislava 5,5 hod. 4 hod. Praha - Vídeň 5 3 hod. 4 hod. Praha - Berlín 6,5 hod. 4 hod. Praha - Budapešť 8,5 hod. 6,5 hod. Praha - Košice 10 hod. 7,25 hod.