Čestné občanství Prahy má Mládková, Masopust a manželé Dvořákovi

Praha - Čestné občanství hlavního města na Staroměstské radnici z rukou primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) převzal generál a veterán druhé světové války Miloslav Masopust a manželé Hana a Dalimil Dvořákovi, chemici a významní filantropové. Praha stejně ocenila mecenášku umění Medu Mládkovou, která se nemohla dostavit a zastoupil ji předseda správní rady Nadace Jana a Medy Mládkových a politik Jiří Pospíšil (TOP 09). Zároveň primátor předal stříbrnou medaili hlavního města vědci Radimu Šrámovi a bronzovou archivářce Marii Zdeňkové.

Manželé Dvořákovi se jako členové týmu profesora Antonína Holého podíleli na vývoji antivirotik dnes využívaných při léčbě HIV a AIDS. Z patentů jim začal kolem roku 2000 plynout významný příjem, který se rozhodli využít k veřejně prospěšným účelům. Založili například Nadaci Experientia, které letos na podporu mladých vědců věnovali 200 milionů korun. Podporují také další veřejně prospěšné projekty. Dlouhodobě spolupracují s neziskovou organizací Člověk v tísni a podporují nadaci Via či české filharmoniky.

"Je to pro nás velká pocta, vážíme si toho, a bereme to jako ocenění nejenom nás, ale celé nadace, těch dalších lidí, kteří zajišťují její chod. A je to pro nás i závazek do budoucna," uvedl dnes při převzetí čestného občanství Dvořák.

Dalším z oceněných byl generál Masopust, který bojoval za druhé světové válce na východní frontě. Původem volyňský Čech přijel do Prahy v roce 1945, poté, co se zúčastnil Slovenského národního povstání ve funkci velitele zásobovací baterie. Předtím na začátku září roku 1944 bojoval v Dukelském průsmyku. Od roku 1947 sloužil v armádě v různých velitelských funkcích u dělostřelectva. V letech 2002 až 2004 byl místopředsedou Československé obce legionářské.

Za veterána promluvila jeho manželka Helena. Ta v souvislosti s hlavním městem zmínila, že její manžel se vždy snažil o to, aby v místě svého bydliště zveleboval okolí. "Všude, kde byl, tak se okamžitě zapojil a začal sázet stromy, plít, hrabat listí a podobně," popsala. Sám Masopust, který má problémy se sluchem, pouze převzal diplom a poděkoval za poctu.

Mládková, která nedávno oslavila 101 let, se ceremoniálu nemohla zúčastnit. Se svým manželem založila Nadaci Jana a Medy Mládkových a dala vzniknout Museu Kampa, pro které nechala zrekonstruovat historické budovy Sovových mlýnů. Jeho sbírky zahrnují mimo jiné největší soukromou kolekci díla Františka Kupky z původních sbírek manželů Mládkových. Postarala se také o záchranu nedaleké Werichovy vily a její zpřístupnění veřejnosti.

"Díky Medě Mládkové máme v Praze jedno z nejkrásnějších malých muzeí výtvarného umění v Evropě," řekl v laudatiu Pospíšil. Dodal, že při dlouholeté činnosti bylo její hlavní motivací podpora české kultury a umělců, kteří v podmínkách komunismu živořili, často propadali zoufalství a přestávali tvořit. "Myslím, že patří mezi nejvýznamnější osobnosti českých moderních dějin," řekl.

Stříbrnou medaili hlavního města z rukou primátora převzal molekulární epidemiolog a genetik Šrám, kteří se zabývá například výzkumem vlivu ovzduší na zdraví. Bronzovou medaili získala Zdeňková, která se jako archivářka a historička zabývá zejména historií Prahy 15 a osobností hostivařského rodáka, prvorepublikového předsedy agrární strany Antonína Švehly.

Hlavní město od roku 1990 udělilo čestné občanství šesti desítkám osobností, mimo jiné Zdeňku Svěrákovi, Jiřině Bohdalové, Soně Červené, Jiřímu Suchému, Daně Zátopkové, Nicholasi Wintonovi, Miloši Formanovi nebo Jiřímu Menzelovi.