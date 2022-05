Čeští zemědělci s obavami sledují rozšiřující se sucho, pršet v dohlednu nemá

Brno - Čeští zemědělci po dvou poměrně dobrých letech znovu s obavami sledují nastupující sucho v době, kdy by potřebovali na polích a v sadech dostatek vláhy k tomu, aby rostliny dobře rostly. Aktuálně jsou tři nejhorší stupně zemědělského sucha z šesti na 16 procentech území republiky. V dalších deseti dnech se neočekávají žádné významné deště, ale převážně slunečné a do pátku i velmi teplé počasí, které by mohlo situaci výrazně zhoršit. Tři nejhorší stupně by se mohly v polovině příštího týdne rozvinout až na 40 procentech území, vyplývá z informací projektu Intersucho.

Vědci určují míru sucha jako poměr aktuální zásoby vody v půdě do jednoho metru a průměrné zásoby v letech 1961 až 2010. Největší sucho je od začátku jara v poměrně rozsáhlé oblasti na pomezí středních Čech, Pardubického a Královéhradeckého kraje. Velké sucho je také v Pomoraví severně od Olomouce. Jde tedy o zemědělsky významné oblasti. Menší suchou enklávou je Krnov a okolí a postupně se sucho rozšiřuje v dalších oblastech.

"V dalších deseti dnech je velké riziko prohloubení půdního sucha, které by postihlo prakticky celou republiku. Zásadní budou srážky ze čtvrtka na pátek, které přinese zvlněná studená fronta. Modely se zatím dost liší. Dlouhodobý výhled není příliš optimistický," uvedli vědci v komentáři k aktuální a budoucí situaci.

Sucho je kromě zmíněných oblastí také na jižní Moravě a v Poohří, a to podle mapy, která ukazuje relativní vlhkost půdy. V těchto oblastech je však míra sucha ve srovnání s průměrem normální. Rozšíření sucha odpovídají i jednotlivá hlášení zemědělců, kteří fungují jako zpravodajové projektu a doplňují informace získané dálkovým pozorováním poznatky přímo z místa. Z okresů Louny, Most, Ústí nad Labem a Plzeň-jih už někteří nyní hlásí, že očekávají poškození úrody v míře 30 až 40 procent, na celé jižní Moravě s výjimkou Blanenska očekávají poškození mezi deseti a 30 procenty stejně jako v některých dalších okresech po republice.

Vegetace je teď ve fázi intenzivního růstu a velkého čerpání vody, takže dostupné zásoby bez dalšího doplnění rychle zmizí. Kromě toho, že rostliny rostou pomaleji, nedokážou z půdy přijímat dostatečné množství živin, i když jsou k dispozici.

Sucho není jen zemědělské, ale někde už i hydrologické, protože kvůli zimě slabé na sněžení se přes zimu nedoplnily podzemní zásoby vody a řada řek či potoků má méně vody, než je pro toto období obvyklé. Podle hlášení některých zemědělců už některé občasné potoky či potůčky zcela vyschly.