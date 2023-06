Čeští volejbalisté vyhráli na Slovensku a jsou ve Final Four zlaté Evropské ligy

Nitra (Slovensko) - Čeští volejbalisté budou hrát Final Four zlaté Evropské ligy a drží šanci na obhajobu triumfu. Na Slovensku dnes vyhráli 3:0 a zajistili si první místo ve skupině C bez ohledu na výsledek večerního zápasu Finska s Estonskem. Ve vyvrcholení soutěže se svěřenci Jiřího Nováka představí příští víkend v Zadaru s domácím Chorvatskem, Tureckem a Ukrajinou.

Česko po čtyřech výhrách z předchozích pěti zápasů bylo před dnešním duelem v Nitře v dobré pozici, k postupu mu stačil bod za případnou prohru 2:3. V prvním setu sice čeští volejbalisté v úvodu ztráceli, ale pak odskočili na 11:8 a díky dobré obraně na síti a produktivnímu útoku vyhráli bez větších problémů 25:19. Set ukončil esem univerzál Marek Šotola, jenž byl s deseti body nejproduktivnějším hráčem českého celku.

Víceméně celá druhá sada však patřila Slovákům. Český tým se trápil na přihrávce, neměl tak účinný servis a nedařila se ani obrana. Domácí především zásluhou univerzála Patrika Lamance vedli až o pět bodů a v koncovce měli za stavu 24:22 dva setboly. Ani jeden ale nevyužili, přidali další chyby a Češi čtyřmi body za sebou otočili set ve svůj prospěch.

Tím si zajistili postup mezi nejlepší čtyři celky Evropské ligy. Trenér Novák vzhledem k tomu obměnil sestavu. Na palubovce ze základní sedmičky zůstali jen smečař Lukáš Vašina, blokař Josef Polák a libero Milan Moník. Ani náhradníci se ale nenechali zahanbit a třetí sadu Češi vyhráli jednoznačně 25:18.

Ve čtyřčlenné skupině Evropské ligy tak zaváhali jen v Estonsku, kdy se poprvé museli spoléhat jen na mladé nahrávače Jiřího Srba a Šimona Bryknara. "Postoupili jsme do Final Four, vyhráli pět zápasů ze šesti, dnes hodnotím velice pozitivně. Pro budoucí zápasy je v naší hře báze toho, co chceme hrát. V jednotlivcích ale budeme muset přidat, hrát pro tým, přemýšlet nad tím, co si můžeme dovolit a co ne," uvedl v tiskové zprávě trenér Novák.

Z postupu měl radost i kapitán Adam Zajíček, který ale varoval před nevyrovnaností výkonů v různých pasážích zápasu. "Zvlášť ve Final Four bude prostor pro chyby minimální. S předváděnou hrou jsem ale spokojený. Jsem rád, že to nese svoje ovoce, a doufám, že v tom budeme nadále pokračovat," řekl. "Podle mě přišel výpadek v Estonsku vhod. Byli jsme si až moc jistí našimi výkony a nefungovala vzájemná důvěra ve schopnosti hráčů uvnitř týmu. Jsme rádi, že to přišlo zavčasu. Víme, že je ještě spousta míst, kde nás tlačí bota, a před mistrovstvím Evropy se takových výkonů musíme vyvarovat," dodal.

Složení Final Four zlaté Evropské ligy volejbalistů bude stejné jako loni. Tehdy Češi ve Varaždínu v semifinále porazili 3:2 Ukrajinu a ve finále si poradili 3:1 s Tureckem.

Evropská liga volejbalistů:

Skupina C - 6. kolo (Nitra):

Slovensko - Česko 0:3 (-19, -24, -18)

Rozhodčí: Cesare (It.), Schimpl (SR). Čas: 79 min. Diváci: 1900.

Sestava a body Česka: Licek 8, Zajíček 6. Šotola 10, Vašina 7, Polák 5, Srb 2, libero Moník - Indra 7, Špulák 3, Bryknar 1, Čech 5, Benda. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Slovenska: Lamanec 16, Firkaľ 7.

19:00 Finsko - Estonsko.

Tabulka:

1. Česko 6 5 1 15:7 513:462 14 2. Estonsko 5 3 2 10:8 388:398 8 3. Finsko 5 2 3 8:11 413:405 6 4. Slovensko 6 1 5 8:15 485:534 5