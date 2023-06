Čeští volejbalisté skončili po prohře s domácími Chorvaty v Evropské lize čtvrtí

Zadar (Chorvasko) - Čeští volejbalisté při obhajobě zlata v Evropské lize skončili čtvrtí. Ve Final Four v Zadaru po sobotní prohře s Tureckem po pětisetové bitvě nestačili ani dnes na domácí Chorvatsko a podlehli mu 0:3. Marně tak útočili na pátou medaili z evropské soutěže.

Češi Evropskou ligu vyhráli loni a ovládli i premiérový ročník 2004. Letos s omlazeným kádrem jí zahájili náročnou sezonu, v níž je čeká hlavně mistrovství Evropy a kvalifikace o pařížskou olympiádu, ale poslední zápas jim nevyšel. Chorvati skončili na bronzové pozici stejně jako loni, mají také dvě stříbra.

"Všichni jsme chtěli odjet s medailí, ale dnes jsme si bronz absolutně nezasloužili," řekl kapitán Adam Zajíček a pokračoval v kritickém tónu. "Náš výkon nestál za moc a nemělo to nic společného s naším nejlepším volejbalem, který umíme předvádět. Bohužel se s tím nedalo nic dělat, i když jsme se snažili to jakkoliv zlomit, ale v důležitých momentech jsme si to podělali sami a spíš jsme bojovali sami se sebou, než proti Chorvatům," dodal.

"Zápas rozhodl počet chyb. My jsme na útoku udělali o polovinu chyb více než soupeř, Chorvati nás vícekrát zablokovali. Celkově tam nebyl takový tah na bránu, jako včera. Samozřejmě to pro nás je zklamání, ale měli jsme se podstatně víc zmobilizovat a poprat se o třetí místo," mrzelo trenéra Jiřího Nováka.

Čeští přemožitelé Turci se utkají v Zadaru o trofej s Ukrajinou od 20 hodin a mohou Evropskou ligu vyhrát potřetí. Už nyní jsou se sedmi medailemi nejúspěšnější zemí (2-2-3).

Final Four Evropské ligy volejbalistů v Zadaru (Chorvatsko):

O 3. místo:

Chorvatsko - Česko 3:0 (23, 18, 20)

Rozhodčí: Sikanjic (Licht.), Witteová (Něm.). Čas: 86 min.

Sestava a body Česka: Vašina 13, Zajíček 2, Indra 10, Čech 5, Špulák 5, Srb 3, libero Pfeffer - Šotola 7, Bryknar. Trenér: Novák.

Nejvíce bodů Chorvatska: Dirlič 15, Marelič 14.

20:00 finále: Turecko - Ukrajina.