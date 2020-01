Čeští volejbalisté budou na olympijských hrách v Tokiu chybět

Berlín - Čeští volejbalisté si nesplní sen o účasti na olympijských hrách v Tokiu. Na kvalifikačním turnaji v Berlíně měli s Belgií čtyři mečboly, ale prohráli 2:3 po setech 25:21, 26:28, 20:25, 25:22 a 17:19, načež je o zbytky nadějí ve večerním zápase připravili Slovinci. Ti porazili Německo 3:2 a společně s domácím týmem zabrali obě postupová místa do semifinále.

Češi mají na kontě jeden bod, dvě porážky a ve středu se proti Slovincům s turnajem rozloučí. Svěřenci trenéra Michala Nekoly vyzvou úřadující vicemistry Evropy od 17:30. Čeští reprezentanti v šestkovém volejbalu se pod pěti kruhy ukázali naposledy ještě ve federální éře, v roce 1980 v Moskvě.

Ve berlínské skupině B má dvě výhry Bulharsko, po jedné Francie a Srbsko a ze hry jsou Nizozemci. Do semifinále postoupí z každé skupiny dva celky a účast v Tokiu si zajistí pouze vítěz turnaje.

"Měli jsme výborný vstup do utkání a set a půl jsme byli jednoznačně lepší. Pak Belgičané začali víc tlačit servisem a výborně bránili vysoké balony. Tie-break byl jak na houpačce, otočíme to a nedohrajem. Udělali jsme tam dvě hrubé chyby a to se nám vymstilo. Samozřejmě to mrzí," řekl Nekola v nahrávce pro média.

Volejbalistům chybí několik hráčů. Zranění jsou univerzálové Jan Hadrava a Michal Finger a pro kvalifikaci se omluvil smečař Donovan Džavoronok. Šanci tak dostali mladíci Patrik Indra, Josef Polák nebo Lukáš Vašina. "Pro tyhle kluky jsou to obrovské zkušenosti a věřím, že nám to vrátí v budoucnu," řekl Nekola.

Volejbalisté nastoupili proti Belgii ve stejné sestavě jako proti Německu a v první sadě tlačili servisem. Galabov přímý bodem zvýšil na 6:3, soupeř sice srovnal, ale vzápětí se povedla série Janouchovi a po jeho esu Češi vedli 11:7. O vedení už tým nepřišel, jelikož nebyl pod takovým tlakem ze servisu jako s Němci.

I ve druhé sadě měli Češi zpočátku navrch. O nadějné šestibodové vedení ale přišli, jelikož Belgičané výrazně zlepšili servis a útok volejbalistů ztratil na úspěšnosti. V koncovce soupeř neproměnil setbol, sám ale dva razantně odvrátil a svoji druhou možnost k ukončení setu proměnili Belgičané přímým bodem z podání.

"Zápas jsme dost prohospodařili. Rozhodl druhý set, v kterém jsme neudrželi velký náskok. Bylo to hlavně naším zapříčiněním," uvedl blokař Adam Zajíček.

Ve třetí sadě se skóre přelévalo. Další z mladíků Polák blokem zvýšil na 8:5, pak Češi zaostávali a dlouho se hrálo vyrovnaně. Od stavu 20:20 ale nezískal národní tým ani bod, přičemž dvakrát rozhodlo v jeho neprospěch video - nejdříve soupeři přiznalo eso a poté potvrdilo nepřesnou českou smeč bez teče.

Díky vydařeným blokům a servisu Vašiny se podařilo převážit na českou stranu čtvrtý set. V jeho koncovce měli tentokrát Nekolovi svěřenci pevnější nervy.

Tie-break měl bláznivý průběh. Čeští volejbalisté v něm prohrávali 1:7, ale po skvělém zásahu libera Moníka v poli a smeči Indry srovnali na 11:11, po dvou následných úspěšných blocích dokonce vedli 13:11. Od stavu 14:13 měli čtyři mečboly v řadě. Při prvním letěla Coxova smeč do autu, ale challenge prokázala teč bloku. Další tři soupeř odvrátil a svůj první využil.

"Zápas byl o detailech. Nechali jme tam všechno. Bojovali jsme, ale bohužel to nestačilo," řekl libero Milan Moník. "Máme tam mladý kusy, míň zkušeností, ale myslím, že do budoucna reprezentace stoupá," dodal.

Německo mělo už před zápasem se Slovinci postup jistý a rozhodlo se šetřit hlavní hvězdu, univerzála Györgyho Grozera, jenž má potíže s lýtkem, a postupně i další hráče. Pátý set domácí celek prohrál 12:15.

Skupina A:

ČR - Belgie 2:3 (21, -26, -20, 22, -17)

Rozhodčí: Porvazník (SR), Rodríguezová (Šp.). Čas: 137 min. Diváci: 1132.

Sestava a body ČR: Vašina 13, Zajíček 6, Indra 24, Galabov 21, Mach 3, Janouch 3, libero Moník - Polák 3, Michálek, Janků. Trenér: Nekola.

Nejvíce bodů Belgie: Cox 32, Rousseaux 11, D'Heer 10.

Německo - Slovinsko 2:3 (32, -20, 19, -21, -12).

Tabulka:

1. Německo 3 2 1 8:3 7 2. Slovinsko 2 2 0 6:2 5 3. Belgie 3 1 2 3:8 2 4. ČR 2 0 2 2:6 1

Skupina B:

Bulharsko - Nizozemsko 3:0 (19, 16, 15).

Tabulka:

1. Bulharsko 2 2 0 6:2 5 2. Francie 2 1 1 5:3 4 3. Srbsko 2 1 1 3:3 3 4. Nizozemsko 2 0 2 0:6 0