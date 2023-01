Čeští vojáci dnes z pardubického letiště odletěli na misi do Pobaltí

Odlet českých vojáků na misi do Litvy a Lotyšska, 11. ledna 2023, letiště Pardubice.

Pardubice - Čeští vojáci dnes z pardubického letiště odletěli do Pobaltí. Vojenský speciál je transportoval do Litvy a Lotyšska. Na palubě letadla cestovali vojáci 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany a příslušníci 15. ženijního pluku. Na misi stráví šest měsíců. Novinářům to dnes řekla Vlastimila Cyprisová z oddělení komunikace s veřejností Generálního štábu Armády ČR.

Chemici vystřídají na základně v Rukle strakonické protiletadlovce, kteří jsou v Litvě nasazeni pod německým velením od července 2021. Jde o jejich první nasazení v alianční misi předsunutá přítomnost eFP (Enhanced Forward Presence).

"Úkolem čety chemické ochrany o síle osmi desítek osob bude provádět ve prospěch mezinárodního bojového uskupení radiační a chemický průzkum, odběry vzorků a dekontaminaci osob i techniky," uvedl velitel úkolového uskupení Vilém Čejka.

Podle něj je v Pobaltí náročné prostředí. Především jde o výcvikovou misi s koaličními partnery, aby byli vojáci připravení na jakoukoliv situaci, dodal.

Chemici budou využívat dekontaminační vozidla, postřikové rámy a Land Rovery pro radiační a chemický průzkum. Techniku vyslali do Litvy po železnici minulý týden.

Před misí museli absolvovat mezinárodní certifikační cvičení v německém výcvikovém prostoru v Altmarku, kde bylo téměř 2500 vojáků z Německa, Nizozemska a České republiky.

S chemiky do Litvy odletěla i česká vlajka. Je součástí jejich misí od roku 2007. Po letech ji dali zarámovat. "Má i svoji patinu od prachu a písku. Vlajku s sebou chemici vyvážejí na zahraniční operace, byla v Afghánistánu, Iráku a teď s námi jede i do Litvy," řekl novinářům kaplan a tiskový a informační důstojník úkolového uskupení libereckých chemiků Petr Šabaka.

Ženisté navážou na lotyšské základně v Adazi na svoje kolegy z bechyňského pluku. V sestavě kanadského uskupení nebude působit zesílená pontonová četa jako dosud, ale zatarasovací jednotka 62 vojáků.

"Naším úkolem bude zřizovat protitankové výbušné zátarasy na dálku a podílet se na budování nevýbušných zátarasů. Náš hlavní bojový prvek je schopen doručit protitankové miny až do vzdáleností tří kilometrů. Budeme připraveni plnit úkoly v extrémních letních a standardních zimních podmínkách po dobu až tří dnů," řekl velitel jednotky Jan Kuthan.

Ženijní specialisté budou využívat minové vrhače MV-3. Čeští vojáci působí v alianční předsunuté přítomnosti eFP s dalšími státy v Litvě a Lotyšsku od června 2018. V červnu 2022 vzniklo na území Slovenska mnohonárodní bojové uskupení (MN BG SVK) jako součást snahy posílit východní křídlo Severoatlantické aliance kvůli nevyprovokované agresi Ruska vůči Ukrajině.