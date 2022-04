Chrudim - Čeští vojáci dnes odjeli na misi na Slovensko, kde povedou mnohonárodní bojové uskupení Severoatlantické aliance. Jednotka vznikla kvůli snaze NATO posílit východní členské země aliance kvůli zhoršené bezpečnostní situaci po útoku Ruska na Ukrajinu. Uskupení může mít až 2100 vojáků, česká armáda do něj vyšle několik set vojáků. Z Chrudimi odjelo zhruba 250 výsadkář a několik desítek kusů techniky, řekl novinářům zástupce velitele 43. výsadkového pluku Ivo Zelinka.

Na Slovensko míří primárně bojová technika, lehká útočná vozidla Kajman Landrover. Kvůli schopnosti převážet materiál s sebou vojáci vzali i těžkou dopravní a speciální techniku. Jsou také vybaveni stany a dalšími potřebnými věcmi, aby mohli působit i mimo stálou operační základnu, uvedl Zelinka.

Podle náčelníka generálního štábu Armády České republiky Aleše Opaty mají výsadkáři v první fázi za úkol postavit na Slovensku mezinárodní praporní bojové postavení Budou muset integrovat do struktury všechny ostatní státy, které se na uskupení budou podílet, sestavit jednotku a zahájit její výcvik a přípravu, "Je to jasný vzkaz NATO, že obranu aliance myslíme velice vážně a posilujeme celé území od Slovenska dolů na jih na východním křídle NATO," uvedl Opata. Až skončí první fáze, jednotka bude vyměněna a nahrazena mechanizovanou rotou na bojových obrněných transportérech Pandur.

Jádro českého příspěvku budou tvořit příslušníci 43. výsadkového pluku z Chrudimi, vysláni by měli být také vojáci 73. tankového praporu nebo specialisté elektronického boje a bezpilotní prostředky. Český kontingent by měl čítat nejméně 400 vojáků, a to včetně velitele, týmu Vojenské policie a jednotek bojové a logistické podpory.

Parlament v březnu schválil, že Česko může na Slovensko vyslat až 650 vojáků. Součástí mandátu je také až 50 příslušníků logistické jednotky, kteří mají na starost provoz humanitární základny pro ukrajinské uprchlíky u Liptovského Mikuláše.

Kromě České republiky do společné alianční jednotky, takzvané battlegrupy, vyšle své příslušníky také Německo, Slovensko, Polsko, Slovinsko, USA a Nizozemsko. Podobná bojová uskupení NATO vytváří kvůli ruské invazi na Ukrajinu také v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Již dříve po ruské anexi Krymu vznikla v Pobaltí a v Polsku.