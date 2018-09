Rio de Janeiro - Čeští vodní slalomáři vstoupili do mistrovství světa v Riu de Janeiro dvěma medailemi v hlídkách. Z titulu vicemistryň světa se radovaly kanoistky Tereza Fišerová, Gabriela Satková a Kateřina Havlíčková, které vylepšily loňský bronz českého tria, v němž z aktuální sestavy byla jen Fišerová. Titul z Pau neobhájili kajakáři Ondřej Tunka, Vít Přindiš a Jiří Prskavec, kteří skončili třetí.

Kanoistky zajely bezchybně a nestačily jen na vítězné Britky, které rovněž neměly žádnou penalizaci a obhájily titul. Češky s nimi prohrály o 1,56 sekundy, před třetími Francouzkami měly bezmála čtyřsekundový náskok. "Jsem nesmírně ráda, je to fakt super. Myslím, že jízda se nám povedla, všechny jsme hrozně šťastné za to stříbro," uvedla Fišerová na svazovém facebooku.

Pro sedmnáctiletou Satkovou to byla první velká dospělá medaile. "Pro mě jsou ty pocity úplně nejlepší. Je to úplně skvělý začátek tohoto mistrovství světa," rozplývala se.

Kajakáři jako největší favorité uzavírali startovní pole. Po průjezdu cílem figurovali na druhé příčce se ztrátou 39 setin na britskou hlídku, ale pak dostali dodatečnou dvousekundovou penalizaci za dotek sedmé branky a klesli na třetí pozici. Předstihli je ještě Poláci.

Zaváhal úřadující mistr světa Tunka, kterému se letos nedaří. "Ten šťouch byla moje chyba, nevím, proč jsem ho tam narval špičkou o vnější tyč. Doufám, že kluci budou na mě zatím docela hodní a vyřídí si to se mnou pak až někde v baru na konci šampionátu," sypal si popel na hlavu v tiskové zprávě.

Přindiš si všiml, že Tunkovi nevyšla pasáž od páté do sedmé branky. "A pak trošku v cíli poslední tři brány, Ondrovi to nejelo. Prostě to nebyla úplně ta jízda, na kterou jsme zvyklí, ale i tak je super, že jsme i s těmito chybami dokázali opět v té konkurenci vybojovat medaili," řekl. Prskavec po olympiádě v Riu získal na této trati další bronz. "Nevím, jestli je nějaká symbolika, prostě to tak asi mělo být," komentoval to.

Čtvrté skončily kajakářky Kateřina Kudějová, Barbora Valíková a Veronika Vojtová, které za sebou vzhledem k onemocnění poslední jmenované měly v dějišti šampionátu minimum společného tréninku. Když jim rozhodčí dodatečně odmazali dvousekundovou penalizaci za dotek 15. branky, posunuly se na průběžnou třetí příčku, ale z medailových pozic je odsunuly Němky. Češky se i tak oproti loňsku o dvě místa zlepšily.

Posun ve srovnání s loňským rokem zaznamenali i kanoisté, kteří ve složení Vítězslav Gebas, Lukáš Rohan, Tomáš Rak obsadili šestou příčku. Světový titul obhájili Slováci, v jejichž sestavě nechyběl devětatřicetiletý Michal Martikán.

Šampionát pokračuje ve středu kvalifikací kanoistů a kajakářek.

Hlídky:

Muži:

3xK1: 1. Británie (Clarke, Forbes-Cryans, Bowers) 92,45 (0 trestných sekund), 2. Polsko -1,43 (0), 3. ČR (Tunka, Přindiš, Prskavec) -2,39 (2).

3xC1: 1. Slovensko (Slafkovský, Martikán, Beňuš) 99,67 (2), 2. Slovinsko -0,28 (2), 3. Británie -0,40 (2), ...6. ČR (Gebas, Rohan, Rak) -3,15 (2).

Ženy:

3xK1: 1. Francie (Bauduová, Lafontová, Prigentová) 108,37 (0), 2. Německo -0,75 (2), 3. Británie -0,99 (2), 4. ČR (Kudějová, Valíková, Vojtová) -2,29 (0).

3xC1: 1. Británie (Franklinová, Woodsová, Forrowová) 115,76 (0), 2. ČR (Fišerová, Satková, Havlíčková) -1,56 (0), 3. Francie -5,49 (2).