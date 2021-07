Tokio - Režim českých vodních slalomářů se po přesunu z hotelu do olympijské vesnice nezměnil. Vzhledem k několika případům pozitivních testů na koronavirus v české výpravě se tým nadále drží ve vlastní "bublině". Kontaktům se sportovci z jiných odvětví, což obvykle patří k vítanému prvku olympijských her, se pokud možno vyhýbají. Zásadní pro ně je, aby neměli pozitivní test na covid-19 a dostali se na start.

Vodní slalomáři mohli na olympijské trati trénovat od začátku července. Pohyb měli omezený na hotel a závodiště. "Říkali jsme si, že už bychom odtamtud chtěli pryč. A když jsme se teď dostali do vesnice, tak jsme si říkali, že to tam bylo docela dobrý," řekla ČTK a deníku Sport kajakářka Kateřina Minařík Kudějová. Zatímco vodní slalomáři zůstali "čistí", v českém týmu postupně přibývají případy pozitivních nálezů. Zatím jsou mezi sportovci čtyři.

Čeští reprezentanti na divoké vodě dělají maximum pro to, aby se k nim nepřidali. "Myslím, že jsme opatrní, v té naší bublině. Byli jsme tu dostatečně dopředu, takže se snad nemáme čeho bát, a nijak se tím nezaobírám. Samozřejmě, když se s někým potkáme venku nebo na obědě, tak pokecáme. Za což jsem rád, na to jsem se těšil, že tady budeme mít tu partu a budeme si fandit navzájem. Teď to není úplně možné, ale uvidíme, co nastane během pár dní," popisoval kanoista Lukáš Rohan.

Úřadující mistr světa kajakář Jiří Prskavec si dává velký pozor. "Snažím se být zavřenej a moc nikam nechodit, abych se k tomu závodu dostal," řekl obhájce bronzové medaile, který do soutěže vstoupí ve středu. Většinu času tráví vodní slalomáři na kanále. "Ony všechny procedury s tréninkem zaberou dost času, takže když se pak člověk dostane zpátky na pokoje, je rád, že si na chvíli lehne, protože to vedro a sluníčko tady hrozně vysává. A přeci jen teď je potřeba s energií spíš šetřit, než ji rozdávat zbůhdarma," prohlásil Rohan.

Má rozečtenou knížku a mezi sebou hrají slalomáři společenské hry. "Hrajeme třeba Osadníky z Katanu, Krycí jména. A taky jsme dostali na cestu od českého týmu takový bloček, kde jsou předpřipravené lodě, tak ty jsme hráli poměrně často. A taky Země, město, což je moje oblíbená hra, tu hraju rád," přiblížil Rohan.

Do krátkých kontaktů se zahraničními olympioniky přichází Minařík Kudějová, která sbírá odznáčky. Na šňůrce od olympijské akreditace má připravené ty české s vlajkou a olympijskými kruhy. "Vždycky někdo přijde a řekne, že je chce vyměnit, tak já mu dám," řekla. Ani neví, jestli to podrobné manuály opatření proti šíření koronaviru povolují. "On někdo trošku zmiňoval, že to možná zakázali, ale jsme u sebe tak asi patnáct sekund. Takže si myslím, že je to úplně jedno," dodala.