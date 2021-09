Čeští vodní slalomáři byli v kvalifikaci MS stoprocentní

Bratislava - Všichni čeští vodní slalomáři postoupili na mistrovství světa z dnešní kvalifikace do víkendových semifinále. Nejlépe si vedl vítěz Světového poháru na kajaku Vít Přindiš, který skončil druhý. Z první jízdy ho doprovodili i jeho kolegové, i když olympijského šampiona Jiřího Prskavce potrápila záludná dvacátá branka. V ostatních kategoriích potřeboval vždy jeden český závodník opravu, ale všichni uspěli.

Úřadující mistr Evropy Přindiš zaostal jen o 37 setin sekundy za vítězným Francouzem Borisem Neveuem. "Mně se jelo hrozně příjemně, kontrolovaně. Snažil jsem se nikde neudělat nějakou chybu, nebýt nikde těsně. Dokonce jsem si odpustil i sprint do cíle, protože jsem věděl, že jsem na tom dobře. Myslím, že to klapalo, jak mělo," pochvaloval si.

Půl sekundy za ním byl třetí Vavřinec Hradilek. To Prskavec ztratil 2,73 sekundy a obsadil 19. místo. Zavinilo to podjetí dvacáté branky pod seskokem přezdívaným Niagára.

"Ta brána je úplně nesmyslná. Je to nejhorší místo na té Niagáře a nejde projet hezky. Já jsem tam pokazil nájezd, dostal jsem se tam moc brzo. A ještě když jsem odskočil, tak jsem bouchl zadkem a to mě úplně rozhodilo, vůbec jsem neskočil tu roládu a poslalo mě to někam úplně dolů. Tam jsem nechal fakt hodně. Jsem rád, že ta brána tam na semifinálovou jízdu nebude, protože si fakt nemyslím, že je dobrá," uvedl Prskavec v nahrávce pro média.

Stejné místo dělalo problémy také Kateřině Minařík Kudějové, která se dvěma trestnými sekundami skončila desátá se zhruba šestisekundovou ztrátou na nejrychlejšíAustralanku Jessicu Foxovou.

"Na konci jsem to dost zkazila. Podjela jsem dvacítku a pak šťouchla na jednadvacítce. Tam jsem ztratila. Jinak si myslím, že to byla docela dobrá jízda. Kdyby byla taková v sobotu, tak bych byla spokojená," komentovala česká olympionička svůj výkon. Z první jízdy s ní postoupila Lucie Nesnídalová, která skončila čtrnáctá. Antonie Galušková se pohodlně kvalifikovala ze druhé jízdy.

Bez problémů se ze druhé jízdy kvalifikovala také Martina Satková, která ji jako jediná ze středeční zlaté hlídky kanoistek musela absolvovat. Její sestra Gabriela a olympionička a aktuální vítězka Světového poháru Tereza Fišerová se v první jízdě seřadily na rozhraní první a druhé desítky a postoupily rovnou. Na nejrychlejší Kimberley Woodsovou z Británie ztratily přes šest sekund. Fišerová na poměrně jednoduché trati, kde se stíraly rozdíly, jela naplno. "Snažila jsem se jet rychle odshora až dolů. Byly tam nějaké chybičky, ale jsem spokojená. Je co zlepšovat, jsem ráda, že jsem si tu nejlepší jízdu nevyplácala na tuhle kvalifikační," řekla.

Stejný přístup zvolil i stříbrný olympijský medailista Lukáš Rohan, jemuž to mezi kanoisty vyneslo pohodlný postup z deváté příčky. "Ta trať je jednoduchá, i ty tyče jsou vysoko. To všechno napomáhá tomu, že všichni jedou dobře a nekazí se. Takže jsem si říkal, že do toho budu muset jít víc než obvykle. Ne si to tolik hlídat a opravdu do toho šlapat," poznamenal.

O dvě příčky za ním skončil Vojtěch Heger, který se na postupovou pozici dostal až po dodatečném zrušení dvousekundové penalizace. "O tom šťouchu jsem nevěděl, tak to bylo tak padesát na padesát, jestli byl, nebo ne. Říkali, že jsem to šťouchnul zadkem. Naštěstí se potvrdilo, že to zadkem nebylo, že to bylo vodou," oddechl si. Do opravné jízdy musel Václav Chaloupka, ale také on podobně jako zbývající Češi uspěl.

V sobotu se uskuteční semifinále a finále kajakářů a kajakářek, v neděli mají stejný program v areálu Čunovo kanoisté a kanoistky.