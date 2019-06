Čeští vodáci v Rakousku vjeli do vodopádu, zasahoval vrtulník

Hinterstoder (Rakousko) - Dva čeští vodáci se v pátek dostali do úzkých poté, co při sjíždění řeky Steyer poblíž rakouské obce Hinterstoder neúmyslně vjeli do vodopádu. Jednoho z nich musel zachránit vrtulník, uvedla dnes s odvoláním na policii agentura APA.

Dvoučlenné posádce kanoe se nepodařilo včas vysednout a proud řeky ji začal strhávat do vodopádu Stromboding. Dvaatřicetiletému muži se naštěstí povedlo zachytit skály uprostřed koryta, zatímco jeho o rok mladší vodácká partnerka sama v pořádku doplavala na břeh.

Dvojice byla součástí české osmičlenné vodácké skupiny, jejíž zbylí členové přivolali na pomoc záchranáře. Ti se nejprve pokoušeli vysvobodit muže ze složité situace pomocí lana, nakonec ho ale musel vyzvednout vrtulník.

Podle pokynů pro sjíždění řeky musí vodáci před vodopádem vystoupit, což podle policie česká výprava věděla. Proud řeky byl ale v tomto zúženém místě natolik silný, že se to dvěma jejím členům nepovedlo.