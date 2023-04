Čeští vědci vyvinuli prvky pro chytrou kolejnici, zvýší bezpečnost

Brno - Čeští vědci při vývoji takzvané prediktivní údržby železniční trati vyvinuli i prvky, které dokážou udělat z běžné kolejnice chytrou pomocí speciálních materiálů a elektroniky. Systém bude umět hlásit závady jak na trati, tak na projíždějících vozidlech. Jde o další krok ke zvýšení bezpečnosti a snížení nákladů na opravu tratí i vozidel, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Iveta Hovorková. Další vývoj a testování automatického systému potrvá ještě dva až tři roky.

Kromě odborníků z VUT se na vývoji podílejí ještě firmy ALIS Tech a Drážní revize. Původně před dvěma lety představili chytré senzory, které pomáhají s údržbou rizikových míst na trati a slouží jako systém včasného varování, například při sesuvu půdy na trať. Systém dokáže sám vyhodnotit, že se s tratí stalo něco nestandardního, a odešle zprávu.

Kromě diagnostiky stavu trati se nyní odborníci zaměřují na vývoj systému, který by pomohl odhalit poškození projíždějících vlaků a snížit náklady na jejich opravu nebo zabránit nehodě. "Dvouleté testování potvrdilo, že technologie spolehlivě funguje. Systém jsme nasadili do testovacího provozu na soukromé trati jednoho velkého průmyslového podniku v Česku a na regionální trati na Tchaj-wanu," uvedl Zdeněk Hadaš z ústavu mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky na VUT.

Nyní už mají výzkumníci dostatek dat z průjezdů vlaků a umělá inteligence pomocí algoritmů sleduje stav trati, aby bylo možné včas zasáhnout při hrozících závadách či velkém opotřebení trati. Doplnění kolejnice dalšími senzory umožňuje diagnostikovat i projíždějící vlaky či tramvaje. A díky tomu je možné zasáhnout dříve, než závada na vozidle více poškodí trať či naopak. Vývojáři hledají ještě další partnery, kteří by přinesli do projektu další peníze a pomohli by jej urychlit či rozšířit o další použití. Věří, že o výsledný produkt bude velký zájem.