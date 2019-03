Praha - Čeští vědci vytvořili umělý přepínač DNA, který by do budoucna mohl pomoci třeba v boji s nemocemi. Na cestě k praktickému využití tohoto objevu je ale ještě řada překážek. V tiskové zprávě to oznámil Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Na výzkumu se kromě tohoto ústavu podíleli také pracovníci Mikrobiologického ústavu akademie a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Výsledky jejich práce byly zveřejněny ve vědeckém časopise Chemical Science.

Vědci připravili chemický přepínač DNA (deoxyribonukleové kyseliny), která je nositelkou genetické informace organismů. V budoucnosti tak možná budou odborníci podle biochemického ústavu schopni jednoduchými chemickými reakcemi ovlivňovat vypínání, či zapínání genů - konkrétních úseků DNA, a tím i tvorbu proteinů ovlivňujících například rozvoj, či léčbu různých nemocí.

Přepínač, reagující na světlo, zkoušeli vědci zatím na uměle vytvořené DNA. Aby mohl být přepínač využit v živých buňkách a organismech, musí být podle ústavu překonána ještě řada překážek. "Výsledky zatím přinášejí mnohem více otázek než odpovědí, ale otevírají několik nových zajímavých směrů výzkumu," sdělil Dušan Brinzanik z oddělení komunikace biochemického ústavu. Výzkum bude podle něj dále pokračovat a v budoucnu by mohl přinést zásadní průlom v chápání aktivace genů.