Čeští tenisté v Portugalsku před Davis Cupem mrznou, v hale měli pět stupňů

Maia (Portugalsko) - Čeští tenisté se v Portugalsku, kde je o víkendu čeká kvalifikace Davisova poháru, potýkají s velkou zimou. V hale bylo při jejich dnešním tréninku pět stupňů Celsia. Nevytopené jsou i šatny a některé hotelové pokoje, kde bydlí. Kapitán Jaroslav Navrátil v on-line rozhovoru uvedl, že takové podmínky za bezmála 17 let ve funkci ještě nezažil. Považuje je za nebezpečné pro hráče. Vedení týmu proto bude o situaci jednat s vrchním rozhodčím a dalšími představiteli mezinárodní federace ITF, kteří do dějiště zápasu dorazí v úterý.

Zápas se bude hrát ve městě Maia, které leží asi jedenáct kilometrů od Porta. Tam jsou aktuálně na místní poměry mimořádně nízké teploty, které ani přes den nepřesahují deset stupňů Celsia. Česká výprava dorazila v neděli o půlnoci a hned první noc přinesla první problémy. "Ráno, když jsme se sešli na snídani, jsme zjistili, že jen tři kluci měli vytopený pokoj. Zbytek z nás tam měl jen sedm stupňů," uvedl Navrátil.

Další nepříjemné překvapení čekalo v hale, kde by se na antuce mělo hrát. "Kurt je vynikající, ale v hale je pět stupňů. Nedovedete si představit, co to bylo za zimu. Podmínky jsou katastrofální, uvidíme, co se s tím dá dělat," líčil český kapitán. Pochybuje, že se vůbec podaří halu vytopit. Jedná se totiž o zastřešený venkovní kurt, který žádné vytápění nemá. "A ráno byly tady v Portu čtyři stupně, přes den má být osm," přiblížil Navrátil.

Jeho svěřenci absolvovali trénink v teplákách a mikinách. "Takhle se nedá plnohodnotně trénovat. Když má člověk tepláky, je omezený pohyb a všechno," konstatoval Navrátil. Více než hodinu strávil na kurtu Tomáš Macháč, který na rozhovor ve "vytápěném" stanu přišel v zimní bundě a čepici. "Zima byla fakt šílená. Je hrozný přechod z teplé Austrálie do téhle zimy," posteskl si. Má nějaké teplé spodní prádlo, které si vzal, kdyby si chtěl jí ven zaběhat. "Určitě ale nejsem připravený na týden tréninku v takové zimě. Navíc je zima i v šatně. Je tam jeden přímotop," přiblížil.

Kapitán Navrátil má za těchto podmínek obavy ze zranění hráčů, která hrozí více než v teple. Také Macháč s tím má neblahé zkušenosti. "Naposledy jsem se zranil, když byla fakt velká zima a ještě do toho pršelo, takže kvůli tomu z toho mám respekt. Člověk se musí fakt dobře zahřát a hrát v tempu, nesmí nějak ztuhnout," uvedl tenista.

Portugalci nejsou na takovou zimu připravení, topení pomocí přímotopů a plynových ohřívačů, které bývají k vidění na zahrádkách restaurací, nestačí. "Zítra snad přijedou rozhodčí a bude se to řešit. Ani nevím, jestli jsou nějaká pravidla ohledně teploty. S tímhle jsem se setkal poprvé," řekl dlouholetý daviscupový kapitán. Členové týmu podle něj zřejmě vyrazí na nákupy oblečení potřebného do chladných podmínek a možná i přímotopů, kterými by se dala zvýšit teplota alespoň v hotelových pokojích.