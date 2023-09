Čeští tenisté postoupili do čtvrtfinále Davis Cupu

Valencie (Španělsko) - Čeští tenisté postoupili do listopadového čtvrtfinále Davisova poháru. Jistotu dala výběru kapitána Jaroslava Navrátila dnešní výhra Srba Lasla Djereho, který porazil na tvrdém kurtu ve Valencii Španěla Alberta Ramose 6:4, 6:4 a poslal svůj tým do vedení 1:0. Domácí výběr přišel naopak o matematickou šanci, že by mohl v tabulce skupiny C předstihnout Česko na jednom ze dvou postupových míst.

Češi si zajistili postup díky předchozím dvěma výhrám. Nejprve zdolali Śpanělsko bez hvězdného Carlose Alcaraze 3:0 a o den později si poradili stejným poměrem s Jižní Koreou. Španělé se mohli v boji o postup s Českem udržet jen v případě, že by dnes porazili Srbsko 3:0 a Srbové následně zdolali stejným poměrem Česko v sobotu.

Tenisté prošli v novém formátu Davisova poháru do čtvrtfinále poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupině na Velkou Británii a Francii. Vyřazovací část se odehraje v Málaze od 21. do 26. listopadu.