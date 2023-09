Čeští tenisté porazili v Davis Cupu už po dvouhrách Španělsko

Valencie (Španělsko) - Čeští tenisté porazili v úvodním duelu finálového turnaje Davisova poháru domácí Španělsko a udělali důležitý krok k postupu do čtvrtfinále. Nejprve Tomáš Macháč na tvrdém kurtu ve Valencii zdolal místního rodáka Bernabého Zapatu 6:4, 6:4 a rozhodující druhý bod poté zajistil týmu Jiří Lehečka, který zdolal v souboji jedniček Alejandra Davidoviche 7:6, 7:5. Výběr kapitána Jaroslava Navrátila tak vede před závěrečnou čtyřhrou nedostižně 2:0.

Ve čtyřhře si odbude daviscupový debut osmnáctiletý Jakub Menšík po boku Adama Pavláska. Španělé nastoupí s Davidovichem a Marcelem Granolleresem. Na turnaji jim chybí světová dvojka a wimbledonský vítěz Carlos Alcaraz, který se po US Open omluvil.

Češi se mohou v novém formátu Davisova poháru probojovat do vyřazovací fáze poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupinové fázi na Velkou Británii a Francii. Ve čtvrtek se utkají ještě s Jižní Koreou a působení ve skupině C zakončí v sobotu duelem se Srbskem, k němuž se dnes připojil čerstvý vítěz US Open Novak Djokovič.

Dvaadvacetiletý Macháč potvrdil, že se mu v týmových soutěžích daří, Zapatu porazil za hodinu a pětatřicet minut a zvládl v Davis Cupu pátý ze šesti singlových zápasů. Rodák z Berouna nepřišel v utkání ani jednou o servis a naopak soupeře dvakrát brejknul.

"Přijel jsem sem později, ale od začátku jsem zde chytil rytmus. V rozehrávkách a na tréninku jsem hrál dobře. Do zápasu jsem šel se sebevědomím," řekl Macháč České televizi. "Atmosféra byla těžká, tlak tam byl. Diváci to vyburcovali a není to jako na ostatních turnajích. Je to vždy těžké. Jak ale mohu reprezentovat Českou republiku, tak se předvedu v dobrém světle, a za to jsem rád," doplnil Macháč.

V prvním setu Macháč rozhodl díky zisku soupeřova podání v úvodní hře. V šestém gamu také odvrátil brejkbol. Ve druhé sadě si oba hráči drželi servis do sedmé hry. Český tenista poté proměnil další nabídnutý brejkbol a dotáhl zápas k vítězství. "Servis byl má nejsilnější stránka. Dával jsem mu málo šancí. A když už nějakou měl, tak jsem se dobře opřel o hru zezadu," dodal Macháč.

Lepší vstup měl do utkání týmových jedniček čtyřiadvacetiletý Davidovich, který získal v páté hře úvodní sady brejk. Lehečka však ihned odpověděl, vyrovnal a první set dospěl do zkrácené hry. V ní český tenista získal tři minibrejky a vyhrál 7:5.

Ve druhé sadě český tenista nenabídl soupeři jediný brejkbol a rozhodl v jedenácté hře. Davidovich na servisu neuhrál ani fiftýn, Lehečka získal klíčové vedení a utkání následně doservíroval. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zahrál 25 vítězných míčů, pomohl si šesti esy a získal v Davis Cupu páté singlové vítězství za sebou.

Španělsko - Česko 0:2

Zapata - Macháč 4:6, 4:6, Davidovich - Lehečka 6:7 (5:7), 5:7.