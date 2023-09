Čeští tenisté porazili na finálovém turnaji Davis Cupu domácí Španělsko 3:0

Valencie (Španělsko) - Čeští tenisté porazili v úvodním duelu finálového turnaje Davisova poháru domácí Španělsko 3:0 a udělali důležitý krok k postupu do čtvrtfinále. Tomáš Macháč nejprve na tvrdém kurtu ve Valencii zdolal místního rodáka Bernabého Zapatu 6:4, 6:4 a rozhodující druhý bod přidal Jiří Lehečka, který porazil v souboji jedniček Alejandra Davidoviche 7:6, 7:5. V závěrečné čtyřhře triumfovali Adam Pavlásek a debutující Jakub Menšík nad Davidovichem a Marcelem Granollersem 5:7, 7:6 a 6:4.

Češi se mohou v novém formátu Davisova poháru probojovat do vyřazovací fáze poprvé. Před dvěma lety nestačili ve skupinové fázi na Velkou Británii a Francii. Ve čtvrtek se utkají ještě s Jižní Koreou a působení ve skupině C zakončí v sobotu duelem se Srbskem, k němuž se dnes připojil čerstvý vítěz US Open Novak Djokovič. Naopak Španělům chybí světová dvojka a wimbledonský vítěz Carlos Alcaraz, který se po US Open omluvil.

"Jsme na úrovni, kde je každá výhra strašně důležitá. Je neuvěřitelné, že se nám podařilo porazit Španělsko ve Španělsku. Je to první zápas, od kterého se můžeme odrazit k tomu, abychom třeba porazili i ty ostatní dva týmy. Nebo jeden další. To už se uvidí," řekl Lehečka České televizi.

Dvaadvacetiletý Macháč potvrdil, že se mu v týmových soutěžích daří, Zapatu porazil za hodinu a pětatřicet minut a zvládl v Davis Cupu pátý ze šesti singlových zápasů. Rodák z Berouna nepřišel v utkání ani jednou o servis a naopak soupeře dvakrát brejknul.

"Přijel jsem sem později, ale od začátku jsem zde chytil rytmus. V rozehrávkách a na tréninku jsem hrál dobře. Do zápasu jsem šel se sebevědomím," uvedl Macháč. "Atmosféra byla těžká, tlak tam byl. Diváci to vyburcovali a není to jako na ostatních turnajích. Je to vždy těžké. Jak ale mohu reprezentovat Českou republiku, tak se předvedu v dobrém světle, a za to jsem rád," doplnil Macháč.

V prvním setu Macháč rozhodl díky zisku soupeřova podání v úvodní hře. V šestém gamu také odvrátil brejkbol. Ve druhé sadě si oba hráči drželi servis do sedmé hry. Český tenista poté proměnil další nabídnutý brejkbol a dotáhl zápas k vítězství. "Servis byl má nejsilnější stránka. Dával jsem mu málo šancí. A když už nějakou měl, tak jsem se dobře opřel o hru zezadu," podotl Macháč.

Lepší vstup měl do utkání týmových jedniček čtyřiadvacetiletý Davidovich, který získal v páté hře úvodní sady brejk. Lehečka však ihned odpověděl, vyrovnal a první set dospěl do zkrácené hry. V ní český tenista získal tři minibrejky a vyhrál 7:5.

Ve druhé sadě český tenista nenabídl soupeři jediný brejkbol a rozhodl v jedenácté hře. Davidovich na servisu neuhrál ani fiftýn, Lehečka získal klíčové vedení a utkání následně doservíroval. Čtvrtfinalista letošního Australian Open zahrál 25 vítězných míčů, pomohl si šesti esy a získal v Davis Cupu páté singlové vítězství za sebou.

"Rozhodla moje aktivní hra od základní čáry a že jsem si byl v schopný v klíčových momentech pomoci servisem. To byla hlavní věc, která mě udržela v obou setech, navíc ani soupeře nepustila k moc šancím na returnu. Výhra je pro mě o to cennější, že se povedla tady ve Valencii v bouřlivé atmosféře s fantastickou podporou od našich diváků," dodal Lehečka.

Úspěšný český den podtrhli ve Valencii Pavlásek s Menšíkem, kteří ve své první společné čtyřhře otočili po takřka dvou a půl hodinách duel s Granollersem a Davidovichem. Česká dvojice odvrátila v tie-breaku druhého setu dva mečboly, otočila zkrácenou hru ze stavu 4:6 na 8:6 a v závěrečném setu rozhodla díky brejkbolu v páté hře.

Španělsko - Česko 0:3

Zapata - Macháč 4:6, 4:6, Davidovich - Lehečka 6:7 (5:7), 5:7, Granollers, Davidovich - Pavlásek, Menšík 7:5, 6:7 (6:8), 4:6.

Tabulka:

1. Česko 1 1 0 3:0 Srbsko 1 1 0 3:0 3. Korea 1 0 1 0:3 Španělsko 1 0 1 0:3