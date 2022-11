Čeští tenisté odehrají kvalifikaci Davisova poháru 2023 v Portugalsku

Málaga (Španělsko) - Čeští tenisté se utkají v kvalifikaci o postup na finálový turnaj Davisova poháru v roce 2023 s Portugalskem. Hrát se bude od 3. do 4., nebo od 4. do 5. února na kurtech soupeře. Rozhodl o tom dnešní los v Málaze.

Výběr kapitána Jaroslava Navrátila se letos udržel v elitní společnosti díky úspěšné baráži s Izraelem, kterou vyhrál 3:1 na zápasy. V březnové kvalifikaci předtím neuspěl v Argentině.

Na finálový turnaj Davis Cupu v příštím roce se přímo kvalifikovali letošní finalisté Australané a Kanaďané. Divoké karty obdrželi Španělé a Italové.

Češi figurovali v osudí jako dvanáctý nasazený celek. Opírat by se měli o 81. hráče světa Jiřího Lehečku, do první stovky má nakročeno také Tomáš Macháč, který by se měl v pondělním žebříčku posunout na 98. místo. Jiří Veselý kvůli zranění stehenního svalu klesl na 112. příčku.

Nejvýše postaveným portugalským hráčem je třiatřicetiletý Joao Sousa, kterému patří 82. místo. V první stovce také figuruje jednadevadesátý Nuno Borges.

Češi se utkají v samostatné historii s Portugalskem poprvé. V předchozích dvou duelech tehdejší československý tým uspěl, naposledy vyhrál v roce 1971 v Praze 5:0.

Los kvalifikace Davisova poháru (3. - 5. února):

Portugalsko - Česko, Chorvatsko - Rakousko, Maďarsko - Francie, Uzbekistán - USA, Německo - Švýcarsko, Kolumbie - Velká Británie, Norsko - Srbsko, Chile - Kazachstán, Jižní Korea - Belgie, Švédsko - Bosna a Hercegovina, Nizozemsko - Slovensko, Finsko - Argentina.