Ostrava - Povrch v ostravské hale Ostravar Aréna splňuje představy českých tenistů a je nejpomalejší, na jakém v posledních letech doma hráli. Hráči věří, že se jim v pátek a sobotu podaří s Nizozemci uspět a postoupit na finálový turnaj Davisova poháru. Členové českého týmu to dnes v Ostravě řekli novinářům.

Nehrající kapitán Jaroslav Navrátil řekl, že velice důležité bude rozhodnutí, jak tým do utkání poskládá. Poprvé se totiž bude hrát podle nového modelu, kdy se sice zápasy hrají jen na dva vítězné sety, ale zato se vše odehraje jen ve dvou dnech. Závěrečné dvouhry v sobotu začnou bezprostředně po dohrání čtyřhry.

"To rozhodnutí bude velice důležité, protože když by vyšel los a Jirka Veselý by hrál (v pátek) druhého hráče, pak by začínal ve čtyřhře a pak vlastně po dvacetiminutové pauze popřípadě třetí singl, tak je to velice náročné. Takže tohle musím zvážit," řekl Navrátil.

Také podle Lukáše Rosola bude na složení týmu hodně záležet. "Zápas ve čtyřhře může být dvou-, dvouapůlhodinový. Bude tam hodně emocí. Nevím, jak to kapitán zvolí. Musí zvolit i to, aby to pak hráč bez odpočinku zvládl," řekl Rosol.

Není podle něj podstatné, kdo nakonec nastoupí, pokud to týmu přinese body. "Musíme se pobavit, co bude nejlepší pro tým, jak to nejlépe složit, abychom ty tři body udělali. Musíme počítat s tím, jak bude kdo v průběhu týdne trénovat, jak se bude cítit, jak bude na tom kondičně," řekl Rosol.

On sám se cítí dobře, jeho zdraví drží, zranění se zatím vyhýbají a forma stoupá. Pro tým je připraven odvést maximum. "Kurt je příjemný. Za posledních x let, co hrajeme na tvrdém povrchu v hale doma, je nejpomalejší, což jsme si takhle představovali, a věřím, že nám to nakonec přinese ty tři body," řekl Rosol.

Spokojený s kurtem je také Jiří Veselý. "Myslím, že pro nás všechny je to příjemný povrch, na kterém budeme určitě hrát rádi. Připomíná to trošičku antuku. Není to úplně rychlé, určitě budou dlouhé výměny. Věříme, že to do pátku ještě vyladíme, formu taky naladíme a potom na ně vletíme," řekl Veselý.

Utkání s Nizozemskem se bude hrát v ostravské hale 1. a 2. února. Vítěz postoupí do finálového turnaje pro 18 týmů v Madridu. Nizozemskou jedničkou bude Robin Haase, který v aktuálním žebříčku figuruje na 58. místě. Nejlepší z Čechů Veselý je devadesátý.

Vedle Haaseho jsou v sestavě Jean-Julien Rojer, Matwé Middelkoop, Tallon Griekspoor a Scott Griekspoor. Nizozemský kapitán Paul Haarhuis zatím nerozhodl, koho do utkání nominuje jako dvojku. Při absenci české jedničky Tomáše Berdycha vidí šance obou týmů jako vyrovnané.