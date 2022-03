Čeští tenisté chtějí vyrukovat na Argentince s mladou dravostí

Praha - S mladou dravostí a bojovností vyrukují čeští tenisté v kvalifikaci Davisova poháru proti Argentincům. Pro páteční a sobotní zápasy na antuce v Buenos Aires plánuje kapitán Jaroslav Navrátil rozložit zátěž mezi všechny čtyři své svěřence.

Při neúčasti Jiřího Veselého je jedničkou týmu Jiří Lehečka, který se před třemi týdny dostal poprvé do světové stovky a aktuálně je 94. v žebříčku ATP. Ve dvouhrách ho doplní jeden z trojice Tomáš Macháč (131.), Zdeněk Kolář (141.) a Vít Kopřiva (168.).

"Sestavu klukům oznámím večer. První den předpokládám, že budeme hrát v nejsilnějším složení," řekl kapitán Navrátil v on-line rozhovoru v osm hodin ráno argentinského času. Tým následně zamířil na kurty. Tenisty čekaly tréninkové sety, na základě kterých kapitán určí nominaci na první hrací den. "A pak se uvidí, musíme síly rozložit," doplnil Navrátil.

V pátek se ve dvouhrách utkají jedničky týmů s dvojkami. Sobotní program začne čtyřhrou, pak se střetnou první hráči a na závěr případně dvojky. Češi už v tréninku testovali složení párů do deblu a na kurtu se ve dvojicích všichni vystřídali. "Čtyřhra může vzít hodně energie. Jsme vyrovnaní a doufám, že se kapitán může spolehnout na všechny členy týmu," řekl Kopřiva.

Argentina je favoritem. Největší hvězdou je světová čtrnáctka Diego Schwartzman, Sebastián Báez hrál minulý týden finále antukového turnaje ATP v Santiagu de Chile.

"Naší devízou je dravé mládí. Všichni jsme nesmírní bojovníci a umíme hrát na antuce. Argentinci jsou výborní, ale Davis Cup maže žebříčkové rozdíly, takže šance určitě je," věří Kolář. "Všichni máme lepší bekhend, což u nich neplatí. Navíc nehrajeme typický antukový tenis, jak jsou zvyklí, takže věřím, že máme zbraně, kterými je dokážeme přehrát," doplnil Kopřiva.

Věkový průměr českého výběru je 22 a půl roku. Nejstarším hráčem je v pětadvaceti letech Kolář. "Zvláštní mi to nepřijde. Jsme mladí a máme na čem stavět," usmál se Kolář. Stejně jako Kopřiva věří, že si navzájem pomáhají a motivují se i při individuálním růstu. "Je fajn vidět, jak se Jirka (Lehečka) dostal do stovky. Může jít výš a my ho následovat," prohlásil Kopřiva.

Tenisté si zvykají na antuku centrkurtu Lawn Tennis Clubu, který by se měl zaplnit pěti tisíci fanoušky. "Lepší menší stadion, který se zaplní, než prázdný velký. Už na kvalifikaci turnaje tady byl téměř plný, což mě překvapilo," řekl Kolář, který je v Jižní Americe od konce ledna.

Na dvorci se hráči mohou cítit trošku jako doma. Hned za tribunou jsou totiž koleje a jezdí zde vlak. "Říkali jsme, že to je jako na Štvanici," připomněl Kolář slavný pražský tenisový areál klubu I. ČLTK, který je známý i projíždějícími vlaky přes Negrelliho viadukt.