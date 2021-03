Čeští tanečníci na MS nepostoupili, vedou Sinicinová a Kacalapov

Stockholm - Natálie a Filip Taschlerovi obsadili v dnešním rytmickém tanci 22. místo a jako jediní z českých krasobruslařů nepostoupili na mistrovství světa do finále. V čele soutěže tanečních párů se usadili Rusové Victoria Sinicinová a Nikita Kacalapov. Dnes se rozhodne o vítězce soutěže žen. Po krátkém programu vede Ruska Anna Ščerbakovová. Eliška Březinová postoupila do volných jízd z 21. místa a bude usilovat o olympiádu.

Mladí čeští tanečníci debutovali na seniorském MS. "Vidíme všechny ty celosvětový závodníky... Závod byl super, užili jsme si to na 300 procent. Dali jsme do toho, co jsme mohli. Mrzí nás ty body," řekl Taschler novinářům při on-line tiskové konferenci.

Ziskem rovných 64 bodů Taschlerovi zaostali o 28 setin za svým osobním rekordem. Ztratili zejména v povinné pasáži v rytmu finnstepu, kde jim rozhodčí neuznali ani jeden klíčový bod a zůstali jen na základní úrovni. Čeští krasobruslaři si chyb nebyli vědomi. "I pan trenér (Matteo Zanni) říkal, že finnstep byl nejlepší, který jsme zajeli. Všechny ty klíčové body tam viděl," podivovala se Taschlerová.

Devatenáctý pár loňského ME ztratil na první světovou dvacítku dva a půl bodu a zatím nezajistil Česku další účastnické místo na zimních olympijských hrách 2022 v Pekingu. Šanci bude mít v září při dodatečné kvalifikaci, která se uskuteční tradičně v rámci Nebelhorn Trophy. Tam budou k dispozici čtyři místa. "Měli jsme plán A a tohle je plán B. Oberstdorf je nádherné místo, určitě se tam budeme těšit," řekla mužská část českého páru, který na začátku této sezony Nebelhorn Trophy vyhrál.

Ve Stockholmu budou v této kategorii korunováni noví šampioni, protože čtyřnásobní mistři světa Gabriella Papadakisová a Guillaume Cizeron z Francie na MS nestartují. Nakročeno na uvolněný trůn mají obhájci stříbra Sinicinová a Kacalapov. Krasobruslaři startující pod hlavičkou ruské národní federace měli v rytmickém tanci nejvyšší hodnocení v obou sadách známek.

Získali 88,15 bodu a vypracovali si přibližně dvoubodový náskok před Američany Madison Hubbellovou a Zachary Donohuem, kteří mají z posledních dvou MS stříbro a bronz. O další bod zpět je další americký pár Madison Chocková, Evan Bates, vítězové posledních dvou ročníků mistrovství čtyř kontinentů. Také oni už mají ve sbírce světové medaile, ale tu poslední získali už v roce 2016.

Volné tance v sobotu večer uzavřou soutěžní program mistrovství světa.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 88,15 bodu, 2. Hubbellová, Donohue 86,05, 3. Chocková, Bates (všichni USA) 85,15, 4. Gillesová, Poirier (Kan.) 83,37, 5. Stěpanovová, Bukin (Rus.) 83,02, 6. Guignardová, Fabbri (It.) 81,04, ...22. Taschlerová, Taschler (ČR) 64,00 - nepostoupili do volných tanců.

18:00 ženy - volný program.