Praha - Čeští studenti se dnes připojí k celosvětové protestní akci, která má za cíl přimět politiky důsledněji chránit klima a snižovat emise. Protestu se zúčastní mladí lidé z víc než stovky zemí světa v rámci iniciativy Friday for future, při níž studenti od loňského září protestují po vzoru šestnáctileté švédské studentky Grety Thunbergové. V Praze se středoškoláci setkají na Malostranském náměstí, odkud následně vyjde průvod kolem úřadu vlády. K akci se přidají středoškoláci z Ostravy, Olomouce, Liberce a dalších měst. Podle organizátorů záleží na zúčastněných, jakou formu protestu zvolí.

"Změn klimatu si můžeme všimnout všude kolem nás. Ať už je to sucho, povodně, hurikány a nebo čím dál častější výkyvy počasí. Podílejí se zásadně na společenských problémech jako jsou například válečné konflikty nebo tolik diskutovaná migrace," napsali studenti v prohlášení, které na konci února zveřejnili na stránkách. Během dvou týdnů ho podepsalo přes 2200 studentů.

Studenti upozorňují, že reakce politiků na vědecká varování neodpovídají závažnosti situace. Příkladem může být prolomení limitů těžby, emisní výjimky pro uhelné elektrárny nebo neudržitelné nakládání se zemědělskou půdou. Stát podle nich investuje z převážné většiny do fosilního průmyslu místo do čistých zdrojů energie. Odkazují se na zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu při OSN z loňského podzimu, podle které do 12 let hrozí planetě ekologický kolaps. Vyzývají proto politiky, aby ihned provedli potřebné kroky ke snížení emisí.

Akci českých studentů podpořily ekologické organizace Hnutí Duha či Greenpeace i stovka vědců a akademiků.

Celosvětové studentské stávky jsou inspirovány protestní akcí Grety Thurnbergové, která se v srpnu loňského roku rozhodla každý den sedět před švédským Parlamentem a vyžadovala po vládě snížení emisí. Po švédských všeobecných volbách pokračovala ve stávkách každý pátek.