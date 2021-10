Čeští střelci na trap ovládli Prezidentský pohár, Kostelecký oplatil Liptákovi OH

Larnaka (Kypr) - Čeští střelci na trap obsadili na Prezidentském poháru v Larnace stejně jako olympijských hrách první dvě místa. Na Kypru dnes oplatil David Kostelecký tokijskou porážku reprezentačnímu kolegovi Jiřímu Liptákovi a v soutěži pro nejlepších 12 brokových střelců sezony triumfoval.

Oba Češi zvládli v pátek v Larnace nástrahy kvalifikace a semifinále a postoupili do dnešního čtyřčlenného finále. V něm po 15 sériích odpadl Rus Gennadij Mamkin, a když se svěřenci reprezentačního trenéra Petra Hrdličky po dalších 20 terčích "zbavili" stejně jako v Tokiu Brita Matthewa Cowarda-Holleyho, bylo jasné, že si to stejně jako před čtvrt rokem pod pěti kruhy rozdají o zlato. Souboj vyhrál olympijský šampion z Pekingu 2008 Kostelecký 31:29 a tentokrát on přijímal gratulaci od Liptáka.

Šestačtyřicetiletý Kostelecký dosáhl v Larnace na dva triumfy, ještě před soutěží jednotlivců vyhrál s o polovinu let mladší Američankou Madelynn Bernauovou smíšené dvojice. Ve finále porazili 6:2 egyptsko-italskou dvojici Abdal Azíz Mahalba, Silvana Stancová. Favorizovaný česko-slovenský tým vítězů z Tokia Lipták, Zuzana Rehák Štefečeková nepostoupil z kvalifikace a byl klasifikován na osmém místě.

Českým střelcům na skeet se v Larnace nedařilo, Jakub Tomeček a Barbora Šumová skočili v individuálních soutěžích i v mixech v kvalifikaci.

Prezidentský pohár ve sportovní střelbě z brokových zbraní v Larnace (Kypr): Trap: Muži: 1. Kostelecký 31, 2. Lipták (oba ČR) 29, 3. Coward-Holley (Brit.). Ženy: 1. Gálvezová (Šp.) 32, 2. Browningová (USA) 29, 3. Semjonovová (Rus.). Smíšené dvojice - finále: Kostelecký, Bernauová (ČR/USA) - Mahalba, Stancová (Eg./It.) 6:2, ...v kvalifikaci 8. Lipták, Rehák Štefečeková (ČR/SR). Skeet: Muži: 1. Rossetti (It.) 34, 2. Rašídi (Kuv.) 32, 3. Cassandro (It.), ...v kvalifikaci 9. Tomeček (ČR). Ženy: 1. Smithová (USA) 33, 2. Barteková (SR) 32, 3. Batyršinová (Rus.), ...v kvalifikaci 10. Šumová (ČR). Smíšené dvojice - finále: Rosetti, Smithová (It./USA) - Barteková, Hansen (SR/Dán.) 6:2, ...v kvalifikaci 7. Cassandro, Šumová (It./ČR), 10. Tomeček, Jarmolinská (ČR/Pol.).